Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100: Άνετο μεσημεριανό ξεκίνημα στην GBL με «100άρα»

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο των γηπεδούχων, καθώς πάτησαν… γκάζι μετά την πρώτη περίοδο.

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκαν χαλαροί στο ξεκίνημα, αλλά στη συνέχεια ανέβασαν την ένταση τους στις δύο πλευρές του παρκέ και πήραν άνετα τη νίκη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής.

Την πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα» πραγματοποίησε ο Φρανκ Ντιλικίνα.

Η εξέλιξη του Μαρούσι - Ολυμπιακός

Ενέργεια, ταχύτητα, με αμφότερες τις ομάδες να… γέρνουν περισσότερο προς τις επιθετικές αρετές τους, αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά των πρώτων λεπτών της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός άνοιξε… λογαριασμό με τον Ουόκαπ (0-2), τη σκυτάλη από τον οποίο πήραν οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ και έστειλαν τους «ερυθρόλευκους» στο 5’ στο +8 (8-16).

Κάπου εκεί το πήρε… προσωπικά ο Μέικον, η «δράση» του οποίου (12 πόντοι, με 3/3 βολές, 3/3 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο), συνετέλεσε στο να «γράψει» το Μαρούσι επιμέρους 20-7 και να προηγηθεί στο 9’ με +5 (28-23). Διαφορά είχε και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (30-25), χρονικό σημείο από το οποίο ο Ολυμπιακός εκμεταλλευόμενος λάθη των γηπεδούχων, «έτρεξε» επιμέρους 9-25 και ξέφυγε στο 19’ με +11 (39-50).

Οι πρωτοβουλίες των Βεζένκοφ, Ουόρντ έστειλαν τους «ερυθρόλευκους» στο 24’ στο +22 (46-68), βάζοντας, ουσιαστικά, το… νερό στο αυλάκι για την άνετη επικράτησής τους στο ματς.

Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος ο Ολυμπιακός έφτασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, το +25 (57-82).

Διαιτητές: Τσαρούχα, Ζακεστίδης, Μπακάλης

Τα δεκάλεπτα: 28-25, 42-53, 59-82, 81-100.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 15 (3), Νικολαϊδης, Κινγκ 6, Ιορδάνου 4, Μπριγκς 8, Καρακώστας 6 (2), Μέικον 20 (3), Τουλιάτος, Χατζηδάκης 3, Καλαϊτζάκης 4, Ουίλιαμς 15, Γιαννόπουλος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Γουόρντ 14 (2), Βεζένκοφ 15 (1), Ντόρσεϊ 12 (2), Μιλουτίνοφ 6, Νιλικίνα 12 (2), Λαρεντζάκης 7 (1), Λι 6, Παπανικολάου 5 (1), Πίτερς 11 (1), Αντετοκούνμπο 6, Χολ 4.

