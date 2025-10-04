Greek Basketball League: «Διπλό» της ΑΕΚ στη Ρόδο, η Καρδίτσα «λύγισε» τον Άρη

«Άνοιξε η αυλαία» της GBL. Το πρωτάθλημα μπάσκετ των ανδρών, άρχισε με δύο αναμετρήσεις. Στην Καρδίτσα η τοπική ομάδα επικράτησε 91-77 του Άρη, ενώ στη Ρόδο ο Κολοσσός ηττήθηκε από την ΑΕΚ 87-85 σε αγώνα ντέρμπι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

