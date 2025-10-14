Euroleague, Ολυμπιακός: Μένουν εκτός Φουρνιέ και ΜακΚίσικ ενόψει Εφές

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τους Τούρκους στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague και όπως όλα δείχνουν θα έχουν σημαντικές απουσίες. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, οι Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ δεν θα δώσουν το «παρών».

Αμφότεροι προέρχονται από προβλήματα τραυματισμών και δεν έχουν καταφέρει να επιστρέψουν σε φουλ ρυθμούς, με αποτέλεσμα, οι πιθανότητες να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το βραδινό ματς της Τρίτης (14/10) είναι ελάχιστες.

Βέβαια, όλα θα ξεκαθαρίσουν μερικές… στιγμές πριν από το τζάμπολ του αγώνα, όταν θα ληφθεί η οριστική απόφαση για την αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι η ίδια μ’ αυτήν που ήταν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την Greek Basketball League.

