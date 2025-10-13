Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 90-86 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, με το πρώτο ντέρμπι της σεζόν να κρίνεται στις λεπτομέρειες.

Σε αυτές πρωταγωνίστησαν οι αποφάσεις των τριών διαιτητών, με τους Καρπάνο (κατά κύριο λόγο), Τσιμπούρη και Μπακάλη να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους όταν η μπάλα... έκαιγε.

Οι βολές των δύο ομάδων, που στις υπόλοιπες κατηγορίες, είχαν σχεδόν ίδιες εκτελεσμένες προσπάθειες για τρίποντα (27 έναντι 29) και δίποντα (37 έναντι 38), ήταν 22 υπέρ του Ολυμπιακού και μόλις 11 για τον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο φάσεις που... βγάζουν μάτι και στις οποίες στάθηκε και ο Εργκίν Αταμάν το πρωί της Δευτέρας (13/10). Αρχικά η φάση με το επιθετικό φάουλ του Βεζένκοφ πάνω στον Σορτς που με λαβή ελληνορωμαϊκής τον ξαπλώνει στο παρκέ, παίρνει επιθετικό ριμπάουντ για καλάθι προσπέρασης (82-81), αλλά και αυτή που το τρίτο φάουλ του Ουόρντ, που γκρεμίζει τον Σλούκα, δεν δίνεται και χρεώνεται με φάουλ ο Σλούκας στον Μιλουτίνοφ για 2 βολές.

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ πήρε θέση για αυτά τα stories του Εργκίν Άταμαν και έσπευσε να πάρει το μέρος του Τούρκου τεχνικού.

Συγκεκριμένα έκανε repost τη μία φάση για το φάουλ πάνω στον Κώστα Σλούκα, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτό είναι τρελό. Δεν δόθηκε αυτό το φάουλ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπλόσομγκεϊμ, με την ελληνική διαιτησία να διασύρει πανευρωπαϊκά το ελληνικό μπάσκετ.

Δείτε την ανάρτηση: