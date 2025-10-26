Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Π. 91-70: Πάτησε... γκάζι και τον έχασε ο αντίπαλος

Ο Παναθηναϊκός, των πολλών απουσιών, αν και χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο για να πάρει μπροστά πήρε μια πολύ άνετη νίκη επί του Προμηθέα με πρωταγωνιστή τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που τελείωσε την αναμέτρηση με ένα εντυπωσιακό double - double. 

Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Π. 91-70: Πάτησε... γκάζι και τον έχασε ο αντίπαλος
Ο Παναθηναϊκός των πολλών απουσιών, χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο για να πάρει μπροστά και να καταφέρει να επικρατήσει με χαρακτηριστική άνεση τον Προμηθέα με 91-70 και επέστρεψε στις νίκες.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν από τη στιγμή που σοβαρεύτηκε και έπαιξε... κανονική άμυνα δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα έχοντας σε καταπληκτικό απόγευμα τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Ο Τούκος σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, παίζοντας χωρίς αντίπαλο. Εξαιρετικοί και οι Μήτογλου, Σορτς, Γκραντ και Γκιργκόνις που είχαν 14, 13, 11 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Νωχελικό και προβληματικό ξεκίνημα

Το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού ήταν αρκετά νωθρό και νωχελικό με τους “πράσινους” να είναι επηρεασμένοι ξεκάθαρα από όσα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στη Μπολόνια. Ο Όσμαν ήταν ο παίκτης που προσπαθούσε να κάνει τη διαφορά για τους γηπεδούχους αλλά ο Προμηθέας έμοιαζε να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 11-7 με καλάθι του Σορτς στο 4’ αλλά στα επόμενα έξι λεπτά οι Πατρινοί επέβαλλαν τον ρυθμό τους. Με τον Γκρέι να “πυροβολεί” από παντού για τον Μακούρα να ακολουθεί ο Προμηθέας πέρασε μπροστά με σουτέρ τριών πόντων του Γκρέις, 14-15 στο 8’, ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη να είναι μπροστά με 20-21.

Πάτησε γκάζι ο Γιούρτσεβεν

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με… μήνυμα από τον Γιούρτσεβεν. Ο Παναθηναϊκός πήρε και πάλι το προβάδισμα δια χειρός του σέντερ του, αλλά όσο οι παίκτες του “τριφυλλιού” δεν έβρισκαν σκορ από μακριά ο Προμηθέας έκανε ότι ήθελε. Το δίδυμο Γκρέι-Μακούρα ήταν εξαιρετικό και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του πέντε πόντων, 24-27. Τη στιγμή που οι γηπεδούχοι είχαν 0/7 τρίποντα και οι φιλοξενούμενοι 4/4 ο Όσμαν ανέλαβε δράση και βρήκε τρόπο να “χτυπήσει” τους αντιπάλους του. Ένα ακόμα τρίποντο του Μακούρα έκανε το 24-29 και ο Όσμαν ξεκίνησε τα… δικά του. Με συνεχόμενα γκολ-φάουλ του Τούρκου, ο Προμηθέας πέρασε μπροστά με 29-31 στο 14’ και κάπου εκεί το πήρε πάνω του ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Παναθηναϊκός έτρεξε επιμέρους σκορ, 22-8, με τον Τούρκο σέντερ να είναι ασταμάτητος. Η ομάδα του Αταμάν πήγε στα αποδυτήρια με σκορ 52-29, με τον Γιούρτσεβεν να σταματάει στους 17 πόντους με 7/9 δίποντα και 6 ριμπάουντ.

Το "τελείωσε" με το καλησπέρα

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε με ξεκάθαρη διάθεση να τελειώσει το ματς. Όπως θα έπρεπε να έχει κάνει από το πρώτο μέρος. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες με 20 πόντους, 61-41, με καλές άμυνες και καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο, ενώ με τον Μήτογλου να παίρνει πρωτοβουλίες το σκορ έγινε 65-46 στα μισά της τρίτης περιόδου. Ο Αταμάν ήθελε να δώσει χρόνο και ψυχολογία στον Γκριγκόνις ο οποίος πατούσε παρκέ και προσπαθούσε να βρει τον εαυτό του. Ο Λιθουανός με δικούς του πόντους κρατούσε την ομάδα κοντά στους 20 πόντους, κάνοντας το 75-56, το οποίο ήταν και το σκορ περιόδου.

Τα δέκα τελευταία λεπτά του αγώνα ήταν απολύτως διαδικαστικά με τον Αταμάν να έχει την ευκαιρία να φρεσκάρει τους παίκτες που έχουν μεγάλο όρο συμμετοχής μέχρι τώρα. Ο σορτς πήρε προσπάθειες και στο πρώτο τρίλεπτο με δύο τρίποντα έδωσε διαφορά 27 πόντων στην ομάδα του, 83-56, με τον Σορτς λίγο μετά το τελευταίο πεντάλεπτο να κάνει το 87-60 και τον Παναθηναϊκό να φτάνει άνετα στο τελικό

Τα Δεκάλεπτα: 20-21, 52-39, 75-56, 91-70

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

