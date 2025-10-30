Euroleague: Στο Μόναχο τα ματς της Φενέρμπαχτσε με τους Ισραηλινούς

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ, είναι τεταμένες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η γειτονική χώρα να μη θέλει και να μη διασφαλίζει την ασφάλεια των ομάδων από το Τελ Αβίβ που αγωνίζονται στην Euroleague. Γι’ αυτό και έχει δοθεί εντολή σε Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Έφες να παίξουν εκτός Τουρκίας τις εντός έδρας αναμετρήσεις τους με τους συγκεκριμένους αντιπάλους.

Η Φενέρ λοιπόν, ανακοίνωσε πως τα ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Χάποελ Τελ Αβίβ, θα τα δώσει στο Sap Garden του Μονάχου. Επιλέγοντας τη Γερμανία καθώς εκεί το τούρκικο στοιχείο είναι έντονο.

Ο αγώνας με την Μακάμπι είναι προγραμματισμένος για τις 11 Νοεμβρίου, ενώ δύο μέρες μετά θα διεξαχθεί αυτός με τη Χάποελ. Αναμετρήσεις για την 10η και 11η αγωνιστική της Euroleague.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από συστάσεις των τοπικών αρχών», τονίζει η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε.