NBA: Συντριβή για τους Μπακς στο Τορόντο - Βίντεο με όλα τα highlights

Οι Ράπτορς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και πέτυχαν την τρίτη σερί νίκη τους, επικρατώντας με εντυπωσιακό τρόπο των Μπακς με 128-100.

Οι Σκότι Μπαρνς και Αρ Τζέι Μπάρετ ηγήθηκαν των Καναδών, σημειώνοντας από 23 πόντους ο καθένας, ενώ οι Ιμάνουελ Κουίκλι και Σάντρο Μαμουκελασβίλι πρόσθεσαν από 15 πόντους.

Η ομάδα του Τορόντο πέτυχε τη μεγαλύτερη φετινή της νίκη, ξεπερνώντας το +20 από το ματς με τους Χοκς στις 22 Οκτωβρίου, ενώ οι Μπακς είχαν τη χειρότερη φετινή τους επίδοση από την περιφέρεια με 11/38 τρίποντα.

Από την πλευρά των «ελαφιών», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, ενώ οι Κάιλ Κούζμα και Κόουλ Άντονι πρόσθεσαν 18 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Ράπτορς-Μπακς 128-100



Χοκς-Μάτζικ 127-112



Μπουλς-Σίξερς 113-111



Πέλικανς-Χόρνετς 116-112



Γουόριορς-Σανς 118-107



Κλίπερς-Θάντερ 107-126