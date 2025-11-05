NBA: Συντριβή για τους Μπακς στο Τορόντο - Βίντεο με όλα τα highlights

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Μπακς σε νέα εκτός έδρας νίκη.

NBA: Συντριβή για τους Μπακς στο Τορόντο - Βίντεο με όλα τα highlights
Οι Ράπτορς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και πέτυχαν την τρίτη σερί νίκη τους, επικρατώντας με εντυπωσιακό τρόπο των Μπακς με 128-100.

Οι Σκότι Μπαρνς και Αρ Τζέι Μπάρετ ηγήθηκαν των Καναδών, σημειώνοντας από 23 πόντους ο καθένας, ενώ οι Ιμάνουελ Κουίκλι και Σάντρο Μαμουκελασβίλι πρόσθεσαν από 15 πόντους.

Η ομάδα του Τορόντο πέτυχε τη μεγαλύτερη φετινή της νίκη, ξεπερνώντας το +20 από το ματς με τους Χοκς στις 22 Οκτωβρίου, ενώ οι Μπακς είχαν τη χειρότερη φετινή τους επίδοση από την περιφέρεια με 11/38 τρίποντα.

Από την πλευρά των «ελαφιών», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, ενώ οι Κάιλ Κούζμα και Κόουλ Άντονι πρόσθεσαν 18 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Ράπτορς-Μπακς 128-100


Χοκς-Μάτζικ 127-112


Μπουλς-Σίξερς 113-111


Πέλικανς-Χόρνετς 116-112


Γουόριορς-Σανς 118-107


Κλίπερς-Θάντερ 107-126

