Παναθηναϊκός AKTOR: Με Γκαρντ η προπόνηση - Εκτός Οσμάν, Χολμς, Σαμοντούροφ για Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αγώνα της Παρασκευής (05/12) με τη Βαλένθια στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.
Προβλημάτων συνέχεια για τον Παναθηναϊκό AKTOR, μία ημέρα πριν από το τζάμπολ της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστικής της reagular season της EuroLeague.
Ο Εργκίν Αταμάν καλείται να διαχειριστεί και πάλι σοβαρά αγωνιστικά θέματα, καθώς πέραν της γνωστής απουσίας του Ρισόν Χολμς δε θα έχει στη διάθεσή του τους Τσέντι Όσμαν και Αλέξανδρο Σαμοντούρφ. Ο πρώτος δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα, ενώ ο νεαρός άσος του «τριφυλλιού» υπέστη διάστρεμμα και θα μείνει εκτός.
Αντίθετα, κανονικά υπολογίζεται ο Τζέριαν Γκραντ ο οποίος ξεπέρασε την γαστρεντερίτιδα που τον άφησε εκτός της χθεσινής προπόνησης, σήμερα πήρε μέρος κανονικά στο πρόγραμμα και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του.