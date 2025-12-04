Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και το Κύπελλο Ελλάδας
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (04/12).
Μία ακόμα εντός έδρας «υποχρέωση» περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό, καθώς στις 21:15 υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική. Το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη και το Καυτανζόγλειο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μια και στις 17:00 ο Ηρακλής θα παίξει κόντρα στον Παναιτωλικό με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (04/12):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Ηρακλής - Παναιτωλικός
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
19:00
Novasports 1HD
Μπολόνια – Πάρμα
Coppa Italia 2025/26
19:15
Novasports 5HD
Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague
20:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
20:00
Novasports 6HD
Ζαλγκίρις Κάουνας - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague
20:00
Novasports 4HD
Άρης – Κλουζ
Eurocup 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Λέμγκο – Φλένσμπουργκ
DAIKIN Bundesliga 2025-26
20:30
Novasports 2HD
Μονακό – Παρί
Euroleague
21:00
Novasports Premier League
Προεπισκόπηση Premier League
Επεισόδιο: 14η Αγωνιστική
21:05
Novasports Start
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν
Euroleague
21:15
Novasports Prime
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Euroleague
21:45
Novasports 5HD
Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου
Euroleague
22:00
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουέστ Χαμ
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Λάτσιο – Μίλαν
Coppa Italia 2025/26
22:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Πόρτο - Βιτόρια Γκιμαράες
League Cup Πορτογαλίας
23:15
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
02:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Φιλαδέλφεια 76ερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια