Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και το Κύπελλο Ελλάδας

Μία ακόμα εντός έδρας «υποχρέωση» περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό, καθώς στις 21:15 υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική. Το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη και το Καυτανζόγλειο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μια και στις 17:00 ο Ηρακλής θα παίξει κόντρα στον Παναιτωλικό με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (04/12):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ηρακλής - Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 19:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Πάρμα Coppa Italia 2025/26 19:15 Novasports 5HD Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague 20:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας - Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague 20:00 Novasports 4HD Άρης – Κλουζ Eurocup 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέμγκο – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga 2025-26 20:30 Novasports 2HD Μονακό – Παρί Euroleague 21:00 Novasports Premier League Προεπισκόπηση Premier League Επεισόδιο: 14η Αγωνιστική 21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν Euroleague 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague 21:45 Novasports 5HD Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου Euroleague 22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουέστ Χαμ Premier League 2025/26 22:00 Novasports 1HD Λάτσιο – Μίλαν Coppa Italia 2025/26 22:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πόρτο - Βιτόρια Γκιμαράες League Cup Πορτογαλίας 23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

