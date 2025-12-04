Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και το Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (04/12).

Newsbomb

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Το πρόγραμμα της ημέρας
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ακόμα εντός έδρας «υποχρέωση» περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό, καθώς στις 21:15 υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική. Το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη και το Καυτανζόγλειο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μια και στις 17:00 ο Ηρακλής θα παίξει κόντρα στον Παναιτωλικό με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (04/12):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ηρακλής - Παναιτωλικός

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

19:00

Novasports 1HD

Μπολόνια – Πάρμα

Coppa Italia 2025/26

19:15

Novasports 5HD

Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης

Euroleague

20:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

20:00

Novasports 6HD

Ζαλγκίρις Κάουνας - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Euroleague

20:00

Novasports 4HD

Άρης – Κλουζ

Eurocup 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Λέμγκο – Φλένσμπουργκ

DAIKIN Bundesliga 2025-26

20:30

Novasports 2HD

Μονακό – Παρί

Euroleague

21:00

Novasports Premier League

Προεπισκόπηση Premier League

Επεισόδιο: 14η Αγωνιστική

21:05

Novasports Start

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν

Euroleague

21:15

Novasports Prime

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Euroleague

21:45

Novasports 5HD

Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου

Euroleague

22:00

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουέστ Χαμ

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Λάτσιο – Μίλαν

Coppa Italia 2025/26

22:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πόρτο - Βιτόρια Γκιμαράες

League Cup Πορτογαλίας

23:15

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

02:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Φιλαδέλφεια 76ερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ στο Πέραμα

11:59ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θολά τζάμια το χειμώνα στο αυτοκίνητο: Πώς να τα ξεθαμπώνετε γρήγορα και με ασφάλεια

11:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα «γαλλικά» του Αντετοκούνμπο μόλις τραυματίστηκε στο ματς με τους Πίστονς – Δείτε βίντεο

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Στον αγώνα των αγροτών και νεκροφόρες στα Μάλγαρα - Συμπαράσταση από γραφεία τελετών

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αγαπηδάκη στο Newsbomb: Δωρεάν φάρμακα για 8.000 Έλληνες με δείκτες μάζας σώματος πολύ υψηλούς

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Ουκρανός δημοσιογράφος «τα βάζει» με την «μυστική κόρη» του Πούτιν: «Πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο - Δεν μπορώ να βοηθήσω»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, συνάδελφος στη ΔΕΗ πήρε το τιμόνι και γλιτώσαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα

11:40LIFESTYLE

Απεργούν οι ηθοποιοί την Παρασκευή - Ποια θέατρα κατεβάζουν ρολά

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων - 2900 «Κροίσοι» με περιουσία 15,8 τρισ. δολαρίων

11:32ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Απομακρύνεται Ρώσος κοσμοναύτης έπειτα από υποψίες για κατασκοπεία

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις στην ημερίδα του Newsbomb: «Είπα ότι παίζω τένις για να κινητροδοτήσω περισσότερους να αθληθούν»

11:28ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Κόκκινη προειδοποίηση για Αττική και άλλες 8 περιοχές

11:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεγάλη ανησυχία στη Μπράιτον για τον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα - «Δεν φαίνεται καλό»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «fast floods» - Οι 2 «κόκκινες» ζώνες κινδύνου

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης | Οι διαιτητές της αγωνιστικής

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ξεχειλίζει» η οργή στα μπλόκα – Νέες κινητοποιήσεις σε Λάρισα, Ε65, Μάλγαρα, Αχαΐα

11:10LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δεν ησυχάζουν οι τηλεαστέρες στην πρωινή ζώνη

11:04ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΑΒΑΞ παρέδωσε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του άξονα «Πάτρα – Πύργος» - Γεγονός από σήμερα ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρβανιτάκη για βία ανηλίκων: «Η κατάσταση έχει ξεφύγει, τα κόμματα δεν φροντίζουν την παιδεία, καθήκον των δασκάλων να προλαβαίνουν τέτοια περιστατικά»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Κόκκινη προειδοποίηση για Αττική και άλλες 8 περιοχές

11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, συνάδελφος στη ΔΕΗ πήρε το τιμόνι και γλιτώσαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Στον αγώνα των αγροτών και νεκροφόρες στα Μάλγαρα - Συμπαράσταση από γραφεία τελετών

10:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 89χρονος στο Ίλιον - Θώπευσε ανήλικη σε παιδική χαρά

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ξεχειλίζει» η οργή στα μπλόκα – Νέες κινητοποιήσεις σε Λάρισα, Ε65, Μάλγαρα, Αχαΐα

09:56ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - «Αλλάζουμε ζωή» - Μια ημερίδα του Newsbomb.gr για την παχυσαρκία και την παιδική παχυσαρκία

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Ουκρανός δημοσιογράφος «τα βάζει» με την «μυστική κόρη» του Πούτιν: «Πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο - Δεν μπορώ να βοηθήσω»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «fast floods» - Οι 2 «κόκκινες» ζώνες κινδύνου

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ έτρεξε με τη φλόγα των Χειμερικών Ολυμπιακών Αγώνων στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Οδηγός λεωφορείου με 40 εργαζόμενους της ΔΕΗ έπαθε ανακοπή καθ' οδόν και πέθανε - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η κατάληψη στο ΥΠΑΑ στην πλατεία Kάνιγγος από το σύλλογο εργαζομένων

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ