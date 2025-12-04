Euroleague, Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Με στόχο τη νίκη και το σερί - Το πρόγραμμα

Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους στην έδρα τους, γνωρίζοντας πως απέναντί τους θα βρουν την πιο «καυτή» ομάδα της διοργάνωσης το τελευταίο διάστημα. Η Φενέρμπαχτσε μετρά πέντε σερί νίκες, ανεξαρτήτως έδρας και θέλει να συνεχίσει το θετικό σερί της σε ένα ΣΕΦ που αναμένεται γεμάτο. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στο 8-5 και βρίσκονται στο «γκρουπ» των θέσεων 4-9, κάνοντας το ματς ακόμη πιο κομβικό.

Για τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ είναι εξαιρετικά αμφίβολος λόγω πυρετού που τον κράτησε εκτός προπόνησης την Τετάρτη (03/12). Εκτός παραμένει ο Σακίλ ΜακΚίσικ λόγω προβλήματος στους προσαγωγούς, ενώ στα γκαρντ επιστρέφει ο Φρανκ Νιλικίνα, έχοντας ξεπεράσει το μυϊκό του θέμα. Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Σκότι Ουίλμπεκιν, που συνεχίζει θεραπείες για το γόνατό του, όπως και τον Ονουράλπ Μπιτίμ, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο σε αγώνα της εθνικής Τουρκίας και θα μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης και Παρτιζάν - Μπάγερν Μονάχου. Και οι δύο αγώνες έχουν κοινό παρανομαστή, καθώς θα είναι τα πρώτα ματς της Εφές χωρίς τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ στον πάγκο και της Παρτιζάν χωρίς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά το πολύκροτο σίριαλ αποχώρησης του τελευταίου από την ομάδα.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

19:15 Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας - Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:30 Μονακό - Παρί

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια

21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι

