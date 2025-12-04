Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

Η συμφωνία παραχώρησης της αρένας και μεγάλης έκτασης του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, έχει ανακοινωθεί. Παρ’ όλα αυτά οι δαπάνες ακόμη βαραίνουν το κράτος, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του προγράμματος «Διαύγεια».

Newsbomb

Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ελληνική κοινωνία εν μέσω σοβαρών ζητημάτων που την απασχολούν, έχει σοκαριστεί μπροστά στην είδηση πως πληρώθηκε 1.200.000 ευρώ για μονάδα ψύξης του ΣΕΦ. Της εγκατάστασης δηλαδή που παραχωρήθηκε με κάθε επισημότητα – μέσω ανακοινώσεων – στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, για τα επόμενα 49 χρόνια.

Όπως δικαιολογείται η πλευρά των «ερυθρόλευκων», ακόμη το τυπικό σκέλος της παραχώρησης δεν έχει ολοκληρωθεί με τις υπογραφές των συμβάσεων. Γι’ αυτό και το κράτος καλύπτει τα έξοδα του ΣΕΦ. Σε αντίθεση βέβαια με όσα είχαν συμβεί στην περίπτωση του ΟΑΚΑ, όπου πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα απ’ την συμφωνία κυβέρνησης - ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέχρι τις υπογραφές και ενδιάμεσα δεν επιβαρύνθηκε το κράτος με εργασίες και διάφορα έξοδα, μικρότερα ή μεγαλύτερα.

Σε κάθε περίπτωση, είτε αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι νομότυπο, είτε η αντιμετώπιση που έτυχε ο Παναθηναϊκός στην αντίστοιχη περίπτωση, ήταν πέρα για πέρα άδικη και δεν ίσχυαν όσα τότε έλεγαν στους "πράσινους".

Αν και πέρασαν αρκετοί μήνες από τις ανακοινώσεις για το ΣΕΦ, το ελληνικό κράτος συνεχίζει να επιβαρύνεται με κάθε μορφής έξοδο που αφορά το ΣΕΦ. Δεν είναι δηλαδή μόνο το τεράστιο ποσό για τη νέα μονάδα ψύξης που πληρώθηκε από κρατικά χρήματα, αλλά και μικρότερες δαπάνες. Οι οποίες είναι δεκάδες στο διάστημα αυτών των μηνών. Όπου απλά αναμένουμε την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Μια απλή αναζήτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια», φανερώνει το μέγεθος των εξόδων του κράτους για την εγκατάσταση που μέσω ανακοινώσεων θα περάσει για 49 χρόνια στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ας δούμε χαρακτηριστικά μερικές από αυτές (στα ποσά προστίθεται ο ΦΠΑ 24%):

Στις 9 Οκτωβρίου εγκρίθηκε δαπάνη 16.000 ευρώ, για κλάδεμα δέντρων στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ.

kladema.jpg

Στις 24/10, υπήρξε ανάθεση ποσού για εργασίες τοπικής συντήρησης σταδιακής αντικατάστασης τμημάτων της οροφής της κεντρικής αρένας του ΣΕΦ. Αυτή η οποία πλημμυρίζει στις βροχές και δεν αναλαμβάνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός να επιδιορθώσει τη βλάβη. Το ποσό ήταν 30.000 ευρώ, χωρίς φυσικά να λύσει το πρόβλημα όπως αποδείχθηκε.

orofi.jpg

Στις 3 Νοεμβρίου για υπηρεσίες καθαριότητας της αρένας και λοιπών χώρων, δόθηκε ποσό 5.000 ευρώ.

kathariothta.jpg

Την ίδια ημερομηνία, έγινε ανάθεση εργασιών ύψους 25.000 ευρώ για επισκευές ξύλινης κατασκευής, με σκοπό ασφαλή τοποθέτηση παρκέ σε βοηθητική αίθουσα του ΣΕΦ.

parke.jpg

Στις 10 Νοεμβρίου τώρα, εγκρίθηκε ποσό 12.000 ευρώ για να πληρωθεί πανί το οποίο καλύπτει το παρκέ του ΣΕΦ. Προφανώς αυτό που τοποθετείται για να μην το διαπερνά το νερό των διαρροών στην οροφή, όποτε βρέχει. Ακόμη κι αυτό το πληρώνει το κράτος.

pani.jpg

Εννιά μέρες αργότερα, στα κρατικά ταμεία πήγε ο λογαριασμός για επισκευή του ανελκυστήρα στην αρένα του ΣΕΦ. 900 ευρώ. Μικρό ποσό θεωρητικά, όμως ούτε αυτό δεν πλήρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

asanser.jpg

Στις 21/11 για πετρέλαιο θέρμανσης δόθηκε ποσό 24.000 ευρώ.

petrelaio.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι γνωρίζουμε για τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα - Οι 6 πληροφορίες και ο εκλογικός στόχος που «κρύβονταν» στην ομιλία

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα τρακτέρ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Νίκος ο... προδομένος, κοσμοσυρροή στο βιβλίο του Αθανασίου, το IRIS και τα e-shops Η Theon, η ΑΜΚ και η καλά σχεδιασμένη στρατηγική και οι αγορές της Allwyn στον ΟΠΑΠ

06:54LIFESTYLE

«Κλείδωσαν» οι τελικοί των ριάλιτι σόου

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Κλιματική αλλαγή: Startups επιχειρούν να «ψύξουν» την ατμόσφαιρα για να σώσουν τον πλανήτη

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται έως την Παρασκευή η απεργία των ταξί - «Καμπανάκι» για κινητοποιήσεις μέχρι τις γιορτές

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν εικόνες από το νησί του Έπσταϊν - Βίντεο, φωτογραφίες

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Καλυφτάκη – Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένουν οι αγρότες: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα - Νέα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ και κλειστοί δρόμοι μέχρι την Κυριακή

06:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Ακριβότερο το κρέας για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι - «Τσουχτερές» οι τιμές

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»: Πότε λήγει η προθεσμία για το voucher των €800 – Ποιοι είναι δικαιούχοι

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Μέχρι πού θα φτάσουν οι κινητοποιήσεις; Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία-βόμβα του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «BYRON»: Σε κατάσταση «Red Code» σε εννέα περιφέρειες – Μεγάλη προσοχή μέχρι το Σάββατο – Προειδοποίηση για «δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σημαντική η σημερινή εορτή

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «BYRON»: Σε κατάσταση «Red Code» σε εννέα περιφέρειες – Μεγάλη προσοχή μέχρι το Σάββατο – Προειδοποίηση για «δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία-βόμβα του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σημαντική η σημερινή εορτή

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται έως την Παρασκευή η απεργία των ταξί - «Καμπανάκι» για κινητοποιήσεις μέχρι τις γιορτές

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν εικόνες από το νησί του Έπσταϊν - Βίντεο, φωτογραφίες

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Καλυφτάκη – Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Μέχρι πού θα φτάσουν οι κινητοποιήσεις; Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης από τον εξώστη

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

17:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Νέα επίθεση του «Δράκου» - Η τέταρτη σε μόλις μια εβδομάδα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα τρακτέρ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Νίκος ο... προδομένος, κοσμοσυρροή στο βιβλίο του Αθανασίου, το IRIS και τα e-shops Η Theon, η ΑΜΚ και η καλά σχεδιασμένη στρατηγική και οι αγορές της Allwyn στον ΟΠΑΠ

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν πάει άλλο, θα είμαστε μαζί στο νέο ταξίδι προς τις καθαρές θάλασσες δικαιοσύνης και δημοκρατίας»: Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ