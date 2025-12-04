Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

Η ελληνική κοινωνία εν μέσω σοβαρών ζητημάτων που την απασχολούν, έχει σοκαριστεί μπροστά στην είδηση πως πληρώθηκε 1.200.000 ευρώ για μονάδα ψύξης του ΣΕΦ. Της εγκατάστασης δηλαδή που παραχωρήθηκε με κάθε επισημότητα – μέσω ανακοινώσεων – στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, για τα επόμενα 49 χρόνια.

Όπως δικαιολογείται η πλευρά των «ερυθρόλευκων», ακόμη το τυπικό σκέλος της παραχώρησης δεν έχει ολοκληρωθεί με τις υπογραφές των συμβάσεων. Γι’ αυτό και το κράτος καλύπτει τα έξοδα του ΣΕΦ. Σε αντίθεση βέβαια με όσα είχαν συμβεί στην περίπτωση του ΟΑΚΑ, όπου πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα απ’ την συμφωνία κυβέρνησης - ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέχρι τις υπογραφές και ενδιάμεσα δεν επιβαρύνθηκε το κράτος με εργασίες και διάφορα έξοδα, μικρότερα ή μεγαλύτερα.

Σε κάθε περίπτωση, είτε αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι νομότυπο, είτε η αντιμετώπιση που έτυχε ο Παναθηναϊκός στην αντίστοιχη περίπτωση, ήταν πέρα για πέρα άδικη και δεν ίσχυαν όσα τότε έλεγαν στους "πράσινους".

Αν και πέρασαν αρκετοί μήνες από τις ανακοινώσεις για το ΣΕΦ, το ελληνικό κράτος συνεχίζει να επιβαρύνεται με κάθε μορφής έξοδο που αφορά το ΣΕΦ. Δεν είναι δηλαδή μόνο το τεράστιο ποσό για τη νέα μονάδα ψύξης που πληρώθηκε από κρατικά χρήματα, αλλά και μικρότερες δαπάνες. Οι οποίες είναι δεκάδες στο διάστημα αυτών των μηνών. Όπου απλά αναμένουμε την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Μια απλή αναζήτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια», φανερώνει το μέγεθος των εξόδων του κράτους για την εγκατάσταση που μέσω ανακοινώσεων θα περάσει για 49 χρόνια στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ας δούμε χαρακτηριστικά μερικές από αυτές (στα ποσά προστίθεται ο ΦΠΑ 24%):

Στις 9 Οκτωβρίου εγκρίθηκε δαπάνη 16.000 ευρώ, για κλάδεμα δέντρων στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ.

Στις 24/10, υπήρξε ανάθεση ποσού για εργασίες τοπικής συντήρησης σταδιακής αντικατάστασης τμημάτων της οροφής της κεντρικής αρένας του ΣΕΦ. Αυτή η οποία πλημμυρίζει στις βροχές και δεν αναλαμβάνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός να επιδιορθώσει τη βλάβη. Το ποσό ήταν 30.000 ευρώ, χωρίς φυσικά να λύσει το πρόβλημα όπως αποδείχθηκε.

Στις 3 Νοεμβρίου για υπηρεσίες καθαριότητας της αρένας και λοιπών χώρων, δόθηκε ποσό 5.000 ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία, έγινε ανάθεση εργασιών ύψους 25.000 ευρώ για επισκευές ξύλινης κατασκευής, με σκοπό ασφαλή τοποθέτηση παρκέ σε βοηθητική αίθουσα του ΣΕΦ.

Στις 10 Νοεμβρίου τώρα, εγκρίθηκε ποσό 12.000 ευρώ για να πληρωθεί πανί το οποίο καλύπτει το παρκέ του ΣΕΦ. Προφανώς αυτό που τοποθετείται για να μην το διαπερνά το νερό των διαρροών στην οροφή, όποτε βρέχει. Ακόμη κι αυτό το πληρώνει το κράτος.

Εννιά μέρες αργότερα, στα κρατικά ταμεία πήγε ο λογαριασμός για επισκευή του ανελκυστήρα στην αρένα του ΣΕΦ. 900 ευρώ. Μικρό ποσό θεωρητικά, όμως ούτε αυτό δεν πλήρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Στις 21/11 για πετρέλαιο θέρμανσης δόθηκε ποσό 24.000 ευρώ.