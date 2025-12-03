ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Κλαβέλ, εκτός δράσης πριν τους αγώνες με Ολυμπιακό και Λεβίτσε ο Γκρέι

Ο Τζιάν Κλαβέλ έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (4/12) στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ, η οποία είδε τον ΡαϊΚουάν Γκρέι να τίθεται προσωρινά εκτός, πριν τις αναμετρήσεις με Ολυμπιακό και Λεβίτσε.

Βαγγέλης Πάτας

Τζιάν Κλαβέλ ΑΕΚ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πορτορικανός γκαρντ έφτασε την προγραμματισμένη ώρα και φωτογραφήθηκε με κασκόλ της «Ένωσης».

Ο Κλαβέλ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις κι αναμένεται άμεσα να τεθεί στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε μια δυσάρεστη έκπληξη στην προπόνηση της Τετάρτης (03/12), καθώς ο ΡαϊΚουάν Γκρέι τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μεταφέρθηκε εσπευσμένα για τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί ελαφρά διάσειση.

Η κατάσταση του θα επανεξετάζεται από το ιατρικό επιτελεί, χωρίς να είναι ξεκάθαρο το πότε θα επιστρέψει. Να θυμίσουμε ότι εκτός δράσης παραμένουν και οι Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κουζμίνσκας, Κατσίβελης.

H ΑΕΚ έχει μπροστά της τους αγώνες με τον Ολυμπιακό (07/12, 13:00) στο ΣΕΦ για την GBL και με τη Λεβίτσε (10/12, 19:30) στη SUNEL Arena, για το BCL.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση αντιπολιτευόμενος την αντιπολίτευση - Επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πλήγματα σε σκηνές στη Χαν Γιούνις

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδει τον Νετανιάχου ο πρωθυπουργός του Λιβάνου: «Δεν είναι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» οι απευθείας συνομιλίες με το Τελ Αβίβ

23:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης με ανάποδο ψαλίδι στο 95' έστειλε την... ΑΕΚ στα προημιτελικά

23:34TRAVEL

Αιδηψός: Η αιώνια λουτρόπολη της Εύβοιας

23:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης - ΠΑΟΚ 1-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Με ανάποδο ψαλίδι ισοφαρίζει στο 95' ο Γιακουμάκης

23:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: The Offspring και Bad Religion στην Πλατεία Νερού στις 7 Ιουλίου

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Κλαβέλ, εκτός δράσης πριν τους αγώνες με Ολυμπιακό και Λεβίτσε ο Γκρέι

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης από τον εξώστη

23:16ΕΛΛΑΔΑ

'Εβρος: Κινητοποιήσεις αγροτών στον κόμβο του Ορμενίου την Πέμπτη

23:12LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Σε δύο χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης καταδικάστηκε ο γιατρός που του παρείχε κεταμίνη

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες αναπτύσσονται στη Νέα Ορλεάνη - Στο «στόχαστρο» οι παράτυποι μετανάστες

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα συλλυπητήρια των «πράσινων» στους Βαγγέλη και Μάκη Αγγελόπουλο

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την κακοκαιρία - Οι «επικίνδυνες» περιοχές

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λάρισα: Μοτοσικλέτα παρέσυρε γυναίκα στην οδό Καρδίτσης

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες αποκλείουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» την Παρασκευή

22:31ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Τα συλλυπητήρια της «κιτρινόμαυρης» οικογένειας στον Μάκη Αγγελόπουλο

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Μαζικές παραιτήσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης - Βαριά ήττα στις δημοτικές εκλογές

22:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Εύκολη η απάντηση γιατί δεν έπαιξε ο Ταμπόρδα, ήθελα να ξεκινήσω τον Μπρέγκου»

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στρατολογούσαν ανήλικους για ληστείες και κλοπές – 9 συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης από τον εξώστη

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν πάει άλλο, θα είμαστε μαζί στο νέο ταξίδι προς τις καθαρές θάλασσες δικαιοσύνης και δημοκρατίας»: Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το νησί του Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί - Βίντεο, φωτογραφίες

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς»!

23:12LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Σε δύο χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης καταδικάστηκε ο γιατρός που του παρείχε κεταμίνη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» Αττική και ακόμη 8 περιφέρειες - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα - Πόσο θα διαρκέσουν

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με τη διακοπή ρεύματος στο Μετρό - Οι συρμοί σταματούν στην Εθνική Άμυνα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια από την Ουκρανία - Είχαν μεταφερθεί στην Αττάλεια για να γλυτώσουν από τον πόλεμο

23:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης - ΠΑΟΚ 1-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Με ανάποδο ψαλίδι ισοφαρίζει στο 95' ο Γιακουμάκης

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

16:29LIFESTYLE

Ο Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό - Οι φωτογραφίες με Μενεγάκη, Λάτσιο και σύσσωμη την οικογένεια

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι, νεκρή 75χρονη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ