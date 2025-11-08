Greek Basketball League: Σπουδαίο «διπλό» το Μαρούσι, νίκη «ανάσα» ο Άρης

Η ομάδα του Αμαρουσίου επικράτησε στην έδρα του Πανιώνιου 92-80, ενώ οι Θεσσαλονικείς «λύγισαν» τη Μύκονο με 78-61.

Greek Basketball League: Σπουδαίο «διπλό» το Μαρούσι, νίκη «ανάσα» ο Άρης
Άρης και Μαρούσι πανηγύρισαν νίκες για την 6η αγωνιστική της GBL. Οι «κιτρινόμαυροι» φιλοξένησαν τη Μύκονο και με «όπλο» την εξαιρετική τους τρίτη περίοδο επικράτησαν 78-61.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 39-33, 62-47, 78-61

ΑΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 6 (1), Τζόουνς 14 (2), Φόρεστερ 7, Χαρέλ 8 (2), Κουλμπόκα 14 (2), Χατζηλάμπρου, Λέφας, Φορμπς 9 (3), Πουλιανίτης 3 (1), Μποχωρίδης 7 (2), Καζαμίας 2, Ίνοκ 8.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 5 (1), Μουρ 2, Ρέι 11 (2), Σιδηροηλίας 2, Έβανς 10, Καββαδάς Γερομιχαλός 3 (1), Ερμείδης, Σκουλίδας 8 (2), Μάντζαρης 3 (1), Χέσον 12 (1), Κάναντι 5 (1).

Το Μαρούσι πήρε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 92-80 επί του Πανιωνίου. Αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε κυρίως λόγω του ξεσπάσματος των φιλοξενούμενων στο τελευταίο επτάλεπτο του ματς.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-43, 61-61, 80-92

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ηλίας Ζούρος): Γουότσον 19, Στάρκς 23 (2), Παπαθανασίου 1, Λούις 7, Κρούζερ 2 Τσαλμπούρης 14, Οικονομόπουλος, ΝτεΣιλντς 8 (2), Γόντικας, Χαντς 3, Πατρίκης, Γκίκας.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Μέικον 17, Σάλας 15 (3), Χατζηδάκης, Καλαϊτζάκης, Ρέινολντς 18 (5), Καρακώστας, Νικολαΐδης 6, Κινγκ 21 (4), Γουίλιαμς 7, Τουλιάτος.

GREEK BASKETBALL LEAGUE - 9η αγωνιστική

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου

Άρης-Μύκονος 78-61

Περιστέρι-Παναθηναϊκός AKTOR 72-89

Πανιώνιος-Μαρούσι 80-92

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου

13:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

13:00 Ολυμπιακός-Καρδίτσα

16:00 Κολοσσός-Προμηθέας Π.

ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β. ΑΓ.

Ολυμπιακός 10 5

ΑΕΚ 9 5

ΠΑΟΚ 9 5

Παναθηναϊκός 9 5

Περιστέρι 8 5

Άρης 8 6

Κολοσσός Ρ. 7 5

Προμηθέας Π. 7 5

Μύκονος 7 5

Mαρούσι 7 5

Καρδίτσα 6 4

Ηρακλής 6 5

Πανιώνιος 6 6

