Greek Basketball League: Σπουδαίο «διπλό» το Μαρούσι, νίκη «ανάσα» ο Άρης

Το Μαρούσι πήρε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 92-80 επί του Πανιωνίου. Αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε κυρίως λόγω του ξεσπάσματος των φιλοξενούμενων στο τελευταίο επτάλεπτο του ματς.

Άρης και Μαρούσι πανηγύρισαν νίκες για την 6η αγωνιστική της GBL . Οι «κιτρινόμαυροι» φιλοξένησαν τη Μύκονο και με «όπλο» την εξαιρετική τους τρίτη περίοδο επικράτησαν 78-61.

