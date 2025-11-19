EuroLeague: Τζάμπολ στην 12η αγωνιστική με γαλλικό «εμφύλιο»
Η 12η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει την Τετάρτη (19/11) με το παιχνίδι ανάμεσα στην Βιλερμπάν και την Μονακό.
Τζάμπολ θα γίνει απόψε στη Γαλλία για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.
Πιο συγκεκριμένα, στις 21:00 η Βιλερμπάν θα υποδεχθεί την Μονακό στην «LDLC Arena». Οι Λάτισεβς, Παστούσιακ και Ρόσι θα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης, η οποία θα μεταδοθεί από το Nova Sports 4.
Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 3-8, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι ένατη με 6 νίκες και 5 ήττες.
