Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι: Οι διαιτητές για το παιχνίδι στο Telekom Center

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Ντουμπάι BC για την 12η αγωνιστική της Euroleague (20/11, 21:15).

Οι τρεις που καλούνται να διευθύνουν την αναμέτρηση του Telekom Center Athens είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ρέιν Περάντι (Εσθονία), και Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία).

Μετά από μια σειρά τεσσάρων συνεχόμενων εκτός έδρας παιχνιδιών, αυτό θα είναι το πρώτο από τα τρία συνεχόμενα εντός που έχει να δώσει η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με προφανή στόχο να μην είναι άλλος από το τρία στα τρία.

