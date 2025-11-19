Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Πανιώνιου και ΠΑΟΚ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (19/11).

Πανιώνιος
Κόντρα στην Λιετκαμπέλις ο Ιστορικός
Eurokinissi
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ευρωπαϊκές «μονομαχίες» έχουν μπροστά τους Πανιώνιος και ΠΑΟΚ. Ο Ιστορικός υποδέχεται την Λιετκαμπέλις για το Eurocup στις 19:30 με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα παίξει κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ για το Europe Cup στην Πυλαία. Πρώτο τζάμπολ στις 20:15 και κάλυψη από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (19/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

17:00

Novasports 6HD

Ιταλία – Αυστρία

Davis Cup 2025

17:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Greek Handball Premier

18:00

Novasports 4HD

Άνκαρα – Μπεσίκτας

Eurocup 2025-26

18:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Βουλιαγμένη - Εθνικός Πειραιά

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26

19:00

Novasports 6HD

Ιταλία – Αυστρία

Davis Cup 2025

19:30

Novasports Prime

Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις

Eurocup 2025-26

19:30

Novasports 5HD

Τσεντεβίτα Ολιμπία - Χάμπουργκ Τάουερς

Eurocup 2025-26

20:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – Μπράουνσβαϊγκ

FIBA Europe Cup 2025-26

21:00

Novasports Start

Βενέτσια – Μανρέσα

Eurocup 2025-26

21:00

Novasports 6HD

Ιταλία – Αυστρία

Davis Cup 2025

21:00

Novasports 4HD

Βιλερμπάν – Μονακό

Euroleague

21:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Μπανταλόνα - Χάποελ Χολόν

FIBA Basketball Champions League 2025-26

02:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Χιούστον Ρόκετς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

Σχόλια

