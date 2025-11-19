Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Πανιώνιου και ΠΑΟΚ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (19/11).
Ευρωπαϊκές «μονομαχίες» έχουν μπροστά τους Πανιώνιος και ΠΑΟΚ. Ο Ιστορικός υποδέχεται την Λιετκαμπέλις για το Eurocup στις 19:30 με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα παίξει κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ για το Europe Cup στην Πυλαία. Πρώτο τζάμπολ στις 20:15 και κάλυψη από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (19/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
17:00
Novasports 6HD
Ιταλία – Αυστρία
Davis Cup 2025
17:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Greek Handball Premier
18:00
Novasports 4HD
Άνκαρα – Μπεσίκτας
Eurocup 2025-26
18:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Βουλιαγμένη - Εθνικός Πειραιά
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26
19:00
Novasports 6HD
Ιταλία – Αυστρία
Davis Cup 2025
19:30
Novasports Prime
Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις
Eurocup 2025-26
19:30
Novasports 5HD
Τσεντεβίτα Ολιμπία - Χάμπουργκ Τάουερς
Eurocup 2025-26
20:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – Μπράουνσβαϊγκ
FIBA Europe Cup 2025-26
21:00
Novasports Start
Βενέτσια – Μανρέσα
Eurocup 2025-26
21:00
Novasports 6HD
Ιταλία – Αυστρία
Davis Cup 2025
21:00
Novasports 4HD
Βιλερμπάν – Μονακό
Euroleague
21:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Μπανταλόνα - Χάποελ Χολόν
FIBA Basketball Champions League 2025-26
02:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Χιούστον Ρόκετς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια