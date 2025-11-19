Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Πανιώνιου και ΠΑΟΚ

Ευρωπαϊκές «μονομαχίες» έχουν μπροστά τους Πανιώνιος και ΠΑΟΚ . Ο Ιστορικός υποδέχεται την Λιετκαμπέλις για το Eurocup στις 19:30 με μετάδοση από το Novasports Prime , ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα παίξει κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ για το Europe Cup στην Πυλαία . Πρώτο τζάμπολ στις 20:15 και κάλυψη από το ΕΡΤ2 Σπορ .

