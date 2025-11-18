Πάτρικ Μπέβερλι: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού - «Πήγε να πνίξει την αδελφή του»

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για την επίθεση του Πάτρικ Μπέβερλι στην αδελφή του.

Πάτρικ Μπέβερλι: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού - «Πήγε να πνίξει την αδελφή του»
Πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό πως ο Πάτρικ Μπέβερλι έχει μπλεξίματα με τον νόμο, καθώς συνελήφθη με κατηγορίες τρίτου βαθμού για επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του.

Τώρα το «TMZ» έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Πιο συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως ο πρώην παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ και του Ολυμπιακού, με σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ, κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε την αδελφή του και πήγε να την πνίξει, καθώς την κρατούσε από τον λαιμό για 30 δευτερόλεπτα.

«Ο πρώην παίκτης του NBA κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε την αδελφή του στο μάτι και την έπιασε από τον λαιμό για 30 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τις αρχές, η αδελφή του Μπέβερλι έφυγε από το σπίτι στη διάρκεια της νύχτας, για να συναντήσει τον σύντροφό της σε κοντινό πάρκο, το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου.

Όταν γύρισε, η μητέρα της ήταν ξύπνια. Της ζήτησε να πάει στο δωμάτιό της και στη συνέχεια της είπε να καλέσει τον σύντροφό της. Μόλις εκείνος έφτασε, η μητέρα κάλεσε τον Μπέβερλι, ο οποίος έφτασε στο σπίτι και άρπαξε την αδελφή του από τον σβέρκο με τα δύο χέρια. Την έριξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα εκείνη να μην έχει οξυγόνο και να μη μπορεί να αναπνεύσει για 20 με 30 δευτερόλεπτα.

Η αδελφή του Μπέβερλι υποστηρίζει ότι εκείνος την πέταξε στον τοίχο, πριν πέσει σε έναν καναπέ και στην προσπάθειά της να σηκωθεί, δεχθεί γροθιά στο μάτι. Ο Μπέβερλι της είπε ότι θα την σκοτώσει και στη συνέχεια ακολούθησε τον σύντροφό της εκτός σπιτιού. Τότε εκείνος κάλεσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα ο Μπέβερλι να συλληφθεί με την κατηγορία της σωματικής επίθεσης».

Ο 37χρονος μπασκετμπολίστας έπαιξε πέρυσι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ στο παρελθόν πέρασε από Ντνίπρο, Ολυμπιακό, Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης, Χιούστον Ρόκετς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Λος Άντζελες Λέικερς, Σικάγο Μπουλς, Φιλαντέλφια Σίξερς, Μιλγουόκι Μπακς.

Σε 666 αγώνες στο NBA ο Μπέβερλι είχε 8.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 λάθη ανά 26.6 λεπτά.

