Διαγωνισμός: To Newsbomb σας στέλνει στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR – DUBAI BC

Δύο τυχεροί θα παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν

Newsbomb

Διαγωνισμός: To Newsbomb σας στέλνει στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR – DUBAI BC
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Newsbomb σε στέλνει με έναν φίλο σου για να δείτε μαζί στο «TELEKOM CENTER ATHENS» τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – DUBAI BC.

Τι πρέπει να κάνεις;

  • Like στο post
  • Follow @newsbombgr
  • Mention 2 φίλους σου
https://www.instagram.com/p/DROqz7BDc0j/


ΠΡΟΣΟΧΗ❗️

Ο διαγωνισμός θα τρέξει μέχρι την Πέμπτη (20/11) στις 11:00. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στη συνέχεια, έπειτα από την κλήρωση και θα πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία του, αλλά και του συνοδού, για την έκδοση των εισιτηρίων μέχρι και τις 14:00.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια θα αποσταλούν με το mail που θα δηλώσει ο νικητής μετά από επικοινωνία μαζί του.

Δείτε τους όρους του διαγωνισμού:

Όροι διαγωνισμού

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:54ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Νέα προθεσμία στους 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία – Πότε απολογούνται

10:53LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Λιάγκας, Καινούργιου ή Σκορδά; Μάχη στα πρωινάδικα

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Πολωνία και η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη - Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της

10:52ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτή είμαι εγώ, όταν γνώρισα τον Έπσταϊν»: Το νέο βίντεο για τα θύματα και η ιστορική ψήφος για τα αρχεία Έπσταϊν

10:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβαθμίζεται μέσω... Ανδρουλάκη η κριτική του ΠΑΣΟΚ στον Τασούλα

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Mobile 8: Διεθνής επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος – Τα ευρήματα στην Ελλάδα

10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Πετρούπολη: Ανήλικος Αλβανός πήγε στο σχολείο με μπαλτά 29 εκατοστών!

10:39WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να «τρυπώσει» στα συστήματα και να αλλοιώσει δημοσκοπήσεις

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Oυκρανία: 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το ρωσικό σφυροκόπημα - Μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις από το 2022

10:36WHAT THE FACT

Τι πραγματικά συμβαίνει όταν λειτουργεί ένα πλυντήριο πιάτων: Youtuber έβαλε κάμερα και τα ευρήματα σοκάρουν - Βίντεο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

To trend που γίνεται χαμός στο TikTok και όλοι το κάνουν λάθος: Ασιάτης εξήγησε τι λένε τα λόγια

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 27χρονος κατήγγειλε ληστεία σε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη και συνελήφθη για προσέλκυση ανηλίκου

10:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Διαγωνισμός: To Newsbomb σας στέλνει στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR – DUBAI BC

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Το πείραμα που «γέννησε» τον Φρανκεστάιν: Τα ηλεκτροσόκ σε βατράχια και ανθρώπους που ενέπνευσαν τη Μαίρη Σέλεϊ

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Το πρώτο φιλί δόθηκε πριν από... 20 εκατομμύρια χρόνια

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι λέει ο δικηγόρος του 25χρονου για το δυστύχημα – Γιατί οι γονείς απέκρυψαν το τροχαίο

10:00ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία: Μια σύγχρονη «πανδημία» και οι λύσεις της ιατρικής

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΣΠΑ 2021 - 2027: Επενδυτικά σχέδια με χρηματοδότηση από την CrediaBank

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς αυτή η Black Friday μας φέρνει πιο κοντά στην premium εμπειρία της σειράς Xiaomi 15T

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο θανατηφόρο ηφαίστειο της Αμερικής εισέρχεται σε πρωτοφανή φάση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Πετρούπολη: Ανήλικος Αλβανός πήγε στο σχολείο με μπαλτά 29 εκατοστών!

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι λέει ο δικηγόρος του 25χρονου για το δυστύχημα – Γιατί οι γονείς απέκρυψαν το τροχαίο

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 οδηγούς επειδή του είχαν σπάσει τον καθρέφτη

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό 12χρονης από 16χρονο - Τι έδειξε

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους: Επαλήθευση ηλικίας μέσω Kidswallet, ηλεκτρονικό μητρώο ελέγχου καταστημάτων και καταχώρηση εκδηλώσεων για άτομα κάτω των 18

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

07:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Άμεση έξοδος ακόμα και πριν τα 62 - Αναλυτικά παραδείγματα

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι ΗΠΑ καταρτίζουν κρυφά νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

09:26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι πιο επικίνδυνες χώρες για οδήγηση – H καθόλου κολακευτική θέση της Ελλάδας

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 27χρονος κατήγγειλε ληστεία σε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη και συνελήφθη για προσέλκυση ανηλίκου

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής, τα χυδαία τρολ του διαδικτύου, ο στενός κορσές του Νίκου, ο παράγοντας και το λογότυπο, «σφίγγα» ο Στάσσης και ο κακός χαμός στα Public

10:52ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτή είμαι εγώ, όταν γνώρισα τον Έπσταϊν»: Το νέο βίντεο για τα θύματα και η ιστορική ψήφος για τα αρχεία Έπσταϊν

10:36WHAT THE FACT

Τι πραγματικά συμβαίνει όταν λειτουργεί ένα πλυντήριο πιάτων: Youtuber έβαλε κάμερα και τα ευρήματα σοκάρουν - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ