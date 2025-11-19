Διαγωνισμός: To Newsbomb σας στέλνει στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR – DUBAI BC
Δύο τυχεροί θα παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Newsbomb σε στέλνει με έναν φίλο σου για να δείτε μαζί στο «TELEKOM CENTER ATHENS» τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – DUBAI BC.
Τι πρέπει να κάνεις;
- Like στο post
- Follow @newsbombgr
- Mention 2 φίλους σου
ΠΡΟΣΟΧΗ❗️
Ο διαγωνισμός θα τρέξει μέχρι την Πέμπτη (20/11) στις 11:00. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στη συνέχεια, έπειτα από την κλήρωση και θα πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία του, αλλά και του συνοδού, για την έκδοση των εισιτηρίων μέχρι και τις 14:00.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τα εισιτήρια θα αποσταλούν με το mail που θα δηλώσει ο νικητής μετά από επικοινωνία μαζί του.
Δείτε τους όρους του διαγωνισμού:Όροι διαγωνισμού
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Λιάγκας, Καινούργιου ή Σκορδά; Μάχη στα πρωινάδικα
10:52 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αναβαθμίζεται μέσω... Ανδρουλάκη η κριτική του ΠΑΣΟΚ στον Τασούλα
10:13 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Το πρώτο φιλί δόθηκε πριν από... 20 εκατομμύρια χρόνια
07:57 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ