NBA: Η διάγνωση για Γιάννη Αντετοκούνμπο - Πόσο θα μείνει εκτός ο άσος των Μπακς

Ο Έλληνας σούπερ σταρ διαγνώστηκε με ελαφριά θλάση στον αριστερό προσαγωγό, με τον εκτιμώμενο χρόνο απουσίας του να κυμαίνεται από 1 έως 2 εβδομάδες.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική, καθώς ο Αντετοκούνμπο δεν αναμένεται να χάσει μεγάλο μέρος της σεζόν. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, το ιατρικό επιτελείο των Μπακς είναι αισιόδοξο ότι η αποθεραπεία του θα κυλήσει ομαλά και ότι ο «Greek Freak» θα επιστρέψει σύντομα στη δράση.

Παρότι οι Μπακς θα χρειαστεί για λίγο να αγωνιστούν χωρίς τον ηγέτη τους, η ομάδα έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι πολύ σύντομα θα τον έχει και πάλι διαθέσιμο, ώστε να συνεχίσει την πορεία της στο πρωτάθλημα με την απαραίτητη δυναμική.

