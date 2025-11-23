GBL, Μαρούσι – Ηρακλής 87-92: Ο «γηραιός» πήρε το ντέρμπι με τρομερούς Φάντερμπερκ, Μωραΐτη!

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το ντέρμπι της «ουράς» και πανηγύρισε την δεύτερη διαδοχική νίκη του.

Ο Λόρενς Φεντερμπέρκ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους και μαζί με τον Δημήτρη Μωραΐτη ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του Ηρακλή. Ο Έλληνας γκαρντ ήταν κομβικός, μετρώντας 18 πόντους. Για το Μαρούσι που έμεινε στον πάτο της βαθμολογίας, ο Ουίλιαμς ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «κυανόλευκοι» μπήκαν δυνατά στο ματς και προηγήθηκαν 8-0 (2’) και 14-3 (4’), αλλά το Μαρούσι αντέδρασε και πλησίασε στο -2 (20-18), 1:26 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μάλιστα, οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν 29-29 (13’), ενώ στη συνέχεια πήραν και το προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι το +10 (46-36), 1:28 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τότε ανέλαβε... δράση ο Ράιτ-Φόρμαν και με επτά διαδοχικούς πόντους «έγραψε» το 46-43, με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Μαρούσι και Ηρακλής συμβάδιζαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του τρίτου δεκαλέπτου, χωρίς κάποιος να μπορέσει να «χτίσει» αξιόλογη διαφορά. Οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν την περίοδο στο +5 (68-63), με αποτέλεσμα όλα να κριθούν στον... επίλογο του ματς. Σε εκείνο το σημείο ο Φάντερμπερκ «έγραψε» το 70-65 για τον Ηρακλή, αλλά το Μαρούσι με σερί 8-0 προσπέρασε με 73-70, 7:40 πριν το τέλος. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα επτά πόντων (83-76), 4:12 πριν τη λήξη, αλλά το Μαρούσι πλησίασε στο καλάθι (83-81), 3:15 για το τέλος, με αποτέλεσμα το ματς να γίνει... ντέρμπι.

Με 2/2 βολές του Ράιτ-Φόρμαν ο Ηρακλής προηγήθηκε 88-85, 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ στη συνέχεια ο Μέικον αστόχησε στο τρίποντο για την ισοφάριση των γηπεδούχων, καθώς οι «κυανόλευκοι» επέλεξαν να μην κάνουν φάουλ. Ο Τσιακμάς με 2/2 βολές «έγραψε» το 90-85 στα 11 δεύτερα πριν τη λήξη και το Μαρούσι δεν είχε πια χρόνο στη διάθεσή του για την ανατροπή...

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-23, 46-43, 63-68, 87-92.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 11 (3), Καρακώστας 5 (1), Μέικον 8, Νικολαΐδης 6 (2), Σάλας 8 (1), Τουλιάτος 4 (1), Καλαϊτζάκης 6, Ουίλιαμς 18 (10 ριμπάουντ), Μπριγκς 2, Περάντες 19 (5).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 21 (3), Ράιτ-Φόρμαν 20 (3), Φόστερ 5 (1), Σμιθ 14, Τσιακμάς 8 (2), Μωραΐτης 18 (3), Ουέαρ 3, Χρηστίδης, Σύλλας 3 (1).

