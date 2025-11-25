Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Να συνεχίσει το σερί νικών μαζί με 19.000 κόσμο - Η ώρα και το κανάλι
Το πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, φέρνει τους αγώνες της Euroleague νωρίτερα την τρέχουσα εβδομάδα.
Οι αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν Τρίτη (25/11) και Τετάρτη (26/11), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ελληνοσερβικές μάχες.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται απόψε (25/11, 21:15, Novasports Prime) στο Telekom Center Athens την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει (26/11, 20:30) τον Ερυθρό Αστέρα στην «Belgrade Arena».
Οι «πράσινοι» θέλουν να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί στην EuroLeague στις 4 συνεχόμενες επιτυχίες, εκμεταλλευόμενοι την «κολασμένη» έδρα τους (έχει ήδη ανακοινωθεί sold out) και την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στους Τζέντι Οσμάν, Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ, με τη συμμετοχή του Βασίλη Τολιόπουλου να αποφασίζεται από τον Τούρκο προπονητή πριν από το τζάμπολ.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague
Τρίτη 25 Νοεμβρίου
- 18:00 Ντουμπάι – Παρί Novasports4
- 19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
- 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
- 20:00 Ζάλγκιρις – Μπασκόνια Novasports Start
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν Novasports Prime
- 21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Novasports4
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
- 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
- 20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Novasports Prime
- 20:30 Μονακό – Αναντολού Εφές Novasports4
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Novasports5