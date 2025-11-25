Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Αποθέωση για Ομπράντοβιτς

Ιστορική και αυτή η βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Βλέπετε κάθε φορά που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στο ΟΑΚΑ και φέτος στο Telekom Center Athens γράφεται ιστορία.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επί 13 ολόκληρα χρόνια συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τις τεράστιες επιτυχίες του Παναθηναϊκού και η σχέση που δημιούργησε με τον κόσμο της ομάδας είναι μια σχέση χωρίς... προηγούμενο.

Ο "Ζοτς" επέστρεψε και πάλι... σπίτι του και με την εμφάνισή του στο glass floor του γηπέδου το γήπεδο... έπεσε. Οι 18.000 και πλέον φίλοι της ομάδας που γέμισαν και απόψε το κλειστό σηκώθηκαν όρθιοι και αποθέωσαν τον Σέρβο τεχνικό φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Ο ίδιος ανταπέδωσε με τον γνώριμό του τρόπο κατά τη διάρκεια της... βόλτας του από τη φυσούνα των αποδυτηρίων μέχρι τον πάγκο των φιλοξενούμενων.

Διαβάστε επίσης