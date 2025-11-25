LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτιζάν: Η «μάχη» του «τριφυλλιού» κόντρα στον «Ζοτς»

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

ΜΠΑΣΚΕΤ
LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτιζάν: Η «μάχη» του «τριφυλλιού» κόντρα στον «Ζοτς»
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται απόψε (25/11, 21:15, Novasports Prime) στο Telekom Center Athens την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί στην EuroLeague στις 4 συνεχόμενες επιτυχίες, εκμεταλλευόμενοι την «κολασμένη» έδρα τους (έχει ήδη ανακοινωθεί sold out) και την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στους Τζέντι Οσμάν, Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ, με τη συμμετοχή του Βασίλη Τολιόπουλου να αποφασίζεται από τον Τούρκο προπονητή πριν από το τζάμπολ. Από την πλευρά του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει να αντιμετωπίσει μόνο την απουσία του Κάρλικ Τζόουνς.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτιζάν

