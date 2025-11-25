Euroleague: Η Ρεάλ νίκησε την πρωτοπόρο Χάποελ, νίκη και για τη Φενέρμπαχτσε

Ντέρμπι για γερά νεύρα στο Μπότεβγκραντ με τη «βασίλισσα» να αναγκάζει τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας σε ήττα.

Ο Χεζόνια πήρε επιθετικό ριμπάουντ, αλλά δεν έπαιξε με τον χρόνο κι εκτέλεσε στα 8’’ πριν τη λήξη κι ως εκ τούτου η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε την ευκαιρία να πάρει το ματς. Ο Βασίλιε Μίτσιτς, όμως, αστόχησε σε τρίποντο κι η Ρεάλ νίκησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 36-39, 58-60, 74-75.

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλι 10 (2), Τζόουνς 14 (2), Μπλέικνι 14 (3), Μπράιαντ 13 (2τρ., 6ριμπ.), Μάλκολμ 3 (1), Μίτσιτς 8 (5ασ.), Ουέινραϊτ 6 (2), Οτούρου 6 (9ριμπ.)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 2, Αμπάλδε 11 (3), Καμπάσο 11 (3), Οκίκι, Χεζόνια 19 (2τρ., 6ριμπ.), Μάλεντον 6, Ντεκ 9 (6ριμπ.), Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 4 (7ριμπ.), Γιουλ 3 (1), Φελίς 6.

Σε ένα κακό ποιοτικά ματς, η Φενέρμπαχτσε νίκησε 66-64 τη Βίρτους, με τον Ουέιντ Μπάλντουιν να σημειώνει τους 11 από τους 18 πόντους του στο τελευταίο δεκάλεπτο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-17, 30-31, 50-47, 66-64.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 5, Μπάλντουιν 18 (2), Μέλι 4 (6ριμπ.), Χ. Τάκερ 8, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς 8 (2), Μπιτίμ 2, Γιάντουνεν 2 (5ριμπ.), Χολ 9 (3), Κόλσον 8 (2), Μπιρτς 2.

ΒΙΡΤΟΥΣ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 8 (2τρ., 5ασ.), Έντουαρντς 11, Παγιόλα 5 (1τρ., 5ασ.), Νιάνγκ 3 (1), Ακόρσι, Άλστον 6 (2), Χάκετ, Μόργκαν 13 (2), Ντιαρά 2, Τζάλοου 9, Ντιουφ 7 (12ριμπ.), Ακέλε

