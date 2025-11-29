Οριστικά τέλος ο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

Ο Σέρβος κορυφαίος προπονητής δεν άλλαξε απόφαση παρά τις πιέσεις που δέχτηκε και αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Οριστικά τέλος ο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν
Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δεν έγινε δεκτή από την Παρτίζαν. Όμως ο Σέρβος προπονητής δεν άλλαξε στάση παρά τις επαφές και τις πιέσεις που υπήρξαν. Έτσι, αν και η παραίτηση δεν έγινε δεκτή, ανακοινώθηκε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η ομάδα του Βελιγραδίου την ώρα που ο κόσμος ετοιμαζόταν να πάει στην προπόνηση της ομάδας, ανακοίνωσε επίσημα πως ο σπουδαίος προπονητής αποτελεί παρελθόν. Καθώς επέμεινε στην απόφασή του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων».

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε την προσφορά να συνεχίσει να εργάζεται στην ΚΚ Παρτιζάν - Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και συνέντευξη Τύπου στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο προπονητής των "ασπρόμαυρων" επέμεινε στην απόφασή του να υποβάλει την παραίτησή του, καθώς δεν βλέπει τον εαυτό του να συνεργάζεται με την τρέχουσα ομάδα, αλλά και λόγω της επίδρασης που έχει η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο στην υγεία του.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Παρτιζάν πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων τις τελευταίες δύο ημέρες, ακολουθούμενη από μια συνάντηση την Παρασκευή με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς σχετικά με το θέμα της παραμονής του στον σύλλογο ως προπονητής της πρώτης ομάδας.

Ο προπονητής Ομπράντοβιτς έλαβε πλήρη και άνευ όρων υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βοηθήσει την "ασπρόμαυρη" ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση στο παιχνίδι και τα αποτελέσματά της.

Μετά τη συνάντηση και τις επιπλέον προσπάθειες του προέδρου Οστόγια Μιχαΐλοβιτς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο μέχρι τώρα προπονητής των "ασπρόμαυρων" παρέμεινε στην απόφασή του να μην ανακαλέσει την παραίτησή του, επειδή δεν βλέπει τον εαυτό του να συνεργάζεται με την τρέχουσα ομάδα, καθώς και λόγω της επίδρασης που έχει η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο στην υγεία του.

Η συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Παρτιζαάν διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά τη σειρά των εποικοδομητικών προτάσεων που υπονοούσαν πιθανές αλλαγές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ευχαριστώντας όλους για τα λόγια υποστήριξης, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή των "ασπρόμαυρων".

Η σημασία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτιζάν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανεκτίμητη. Το κενό που αφήνει είναι δύσκολο να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν θα είναι πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτιζάν θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτιζάν για την αρχή της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική για το έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη Τύπου.

Η ώρα και ο τόπος της συνέντευξης Τύπου θα ανακοινωθούν εκ των υστέρων στους εκπροσώπους των Μέσων ενημέρωσης».

