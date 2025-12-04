Πιθανή αναβολή στο Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε λόγω κακοκαιρίας

Τα σοβαρά προβλήματα στην οροφή του ΣΕΦ, είχαν προκαλέσει… τρέμουλο στον Ολυμπιακό. Η κακοκαιρία στην Αττική σε συνδυασμό με την διεξαγωγή του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε, δημιουργούσαν τεράστιο κίνδυνο για να εκτεθούν οι «ερυθρόλευκοι» και φυσικά να χάσουν και το ματς, αν αυτό δεν ξεκινούσε ή σταματούσε με υπαιτιότητά τους.

Η έντονη βροχόπτωση που ταλαιπωρεί την Αττική, τους οδήγησε λοιπόν στο να επικοινωνήσουν με την Περιφέρεια. Προκειμένου να ρωτήσουν αν τίθεται θέμα ασφαλείας στη μετακίνηση του κόσμου προς και από το ΣΕΦ, πριν και μετά το τέλος του αγώνα δηλαδή.

Έτσι, είναι πολύ πιθανό το ματς να οδηγηθεί σε αναβολή. Με «λόγους ασφαλείας» εξ αιτίας της κακοκαιρίας, να είναι η επίσημη δικαιολογία. Οι "ερυθρόλευκοι" είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Περιφέρεια και μένει να φανεί τι θα συμβεί, με τα καιρικά φαινόμενα να είναι έντονα.

Ήδη στο φαληρικό γήπεδο υπάρχουν προβλήματα σε σημεία εισόδων που δεν είναι προσβάσιμα λόγω του όγκου του νερού που έχει συσσωρευθεί. Όλα αυτά τη στιγμή που το ΣΕΦ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, υποτίθεται ήταν έτοιμοι για την κακοκαιρία που είχε προβλεφθεί εδώ και μέρες.