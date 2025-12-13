Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/12): Πού θα δείτε το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Παιχνίδι… ειδικών συνθηκών θα διεξαχθεί απόψε στη Sunel Arena.

Για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR. Δύο μέρες μετά την αναμέτρηση στο Μιλάνο, όπου και ηττήθηκαν με κακή εμφάνιση από την Αρμάνι, οι «πράσινοι» ψάχνουν αντίδραση κόντρα στη μαχητική, αλλά σε ακόμα ένα ματς, αποδεκατισμένη, λόγω των τραυματισμών, «Ένωση».

Το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR είναι προγραμματισμένο για το το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στις 20:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ντέρμπι θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Άρη, με την αναμέτρηση να ξεκινάει στις 16:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (13/12)

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο 14:00 Action 24 Αιγάλεω – Καλαμάτα Greek Super League 2 2025-2026 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νόριτς – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship 2025-26 15:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια La Liga EA Sports 2025/26 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κρεμονέζε Serie A 2025-26 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Άρης Stoiximan GBL 16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Stoiximan GBL 16:30 Novasports Prime Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 16:30 Novasports Start Ζανκτ Πάουλι – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 6HD Χόφενχαϊμ – Αμβούργο Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 5HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26 16:30 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League 17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπράιτον Premier League 2025/26 17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Έβερτον Premier League 2025/26 17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέξαμ – Γουότφορντ Sky Bet EFL Championship 2025-26 17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Έλτσε La Liga EA Sports 2025/26 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League 2025-26 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών 2025-26 18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Προμηθέας Stoiximan GBL 19:00 COSMOTE SPORT 4 HD NBA on Fire 2025-26 Ε7 Μπάσκετ 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΑΠΟΕΛ - Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα Cyprus League by Stoiximan 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Λάτσιο Serie A 2025-26 19:30 Novasports Premier League Μπέρνλι – Φούλαμ Premier League 2025/26 19:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Οσασούνα La Liga EA Sports 2025/26 19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Κολωνία Bundesliga 2025/26 20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρίο Άβε - Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal Betclic 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά - Αστέρας Aktor Stoiximan Super League 2025-26 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL 21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Χεράκλες Eredivisie 2025/26 21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γκραν Κανάρια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa 2025-26 21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Άιζεναχ – Γκέπινγκεν DAIKIN Bundesliga 2025-26 21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρέντο – Βενέτσια Lega Basket Serie A 2025-26 21:30 Novasports 4HD Ανόβερο – Μπόχουμ Bundesliga 2 2025/26 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Κάλιαρι Serie A 2025-26 22:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Γουλβς Premier League 2025/26 22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Εσπανιόλ La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φόλκερκ – Χαρτς William Hill Scottish Premiership 2025-26 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άβες Liga Portugal Betclic 2025-26 02:00 Action 24 Ρασίνγκ Κλουμπ – Εστουντιάντες Liga Profesional Clausura 03:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαντού Τζακ - Νοράιρ Μικαέλιαν Boxing 2025 05:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2025 Μπράντον Ρόιβαλ - Μάνελ Καπέ

