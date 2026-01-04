NBA: Σαρωτικοί οι Σέλτικς, 50άρα ο Μπράουν - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights

Ο Τζέιλεν Μπράουν ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του με 50 πόντους, ο Ντέρικ Γουάιτ πρόσθεσε 29 και με ρεσιτάλ ευστοχίας οι Μπόστον Σέλτικς έφτασαν στη νίκη με 146-115 επί των Λος Άντζελες Κλίπερς, οι οποίοι είδαν το σερί έξι νικών τους να σταματά στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας.

Ο Άνφερνι Σάιμονς σημείωσε 15 πόντους και ο Τζόρνταν Γουόλς πρόσθεσε 13 πόντους με 13 ριμπάουντ, καθώς οι Σέλτικς ολοκλήρωσαν το εκτός έδρας ταξίδι τους με ρεκόρ 4-1 και βελτίωσαν το συνολικό τους ρεκόρ σε 12-3 από τις 30 Νοεμβρίου.

Οι Σέλτικς σούταραν με 55,2% εντός πεδιάς, την τέταρτη καλύτερη επίδοση τους σε αγώνα φέτος, ισοφαρίζοντας παράλληλα το υψηλότερο σύνολο πόντων τους για τη σεζόν. Κυριάρχησαν στην τρίτη περίοδο με 42 πόντους, σουτάροντας με 63,6%, συμπεριλαμβανομένου 58,3% (7/12) από τα τρίποντα.

Ο Μπράουν σημείωσε μόνος του 19 πόντους στην τρίτη περίοδο και τελείωσε τον αγώνα με 18/26 σουτ (69,2%) και 6/10 τρίποντα.

Ο Καουάι Λέοναρντ και ο Τζον Κόλινς σημείωσαν από 22 πόντους για τους Κλίπερς, οι οποίοι ηττήθηκαν για πρώτη φορά από τις 18 Δεκεμβρίου, όταν είχαν χάσει από τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 18 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ πρόσθεσε 19. Ο Ίβιτσα Ζούμπατς επέστρεψε μετά από απουσία πέντε αγώνων λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο και είχε τέσσερις πόντους σε 21 λεπτά. Ο Τζόουνς αποχώρησε με τραυματισμό στο δεξί πόδι 9:25 πριν το τέλος.

Οι Τίμπεργουλβς επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας των Χιτ με 125-115 και βάζοντας τέλος στο σερί τεσσάρων νικών των φιλοξενούμενων.

Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν ο κορυφαίος με 33 πόντους, έχοντας ήδη 20 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Ναζ Ριντ σημείωσε 29 πόντους, με τους 20 εξ αυτών στο δεύτερο μέρος. Καθοριστικός ήταν και ο Τζούλιους Ραντλ με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, την ώρα που ο Ρούντι Γκομπέρ πρόσθεσε 13 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Η Μινεσότα «καθάρισε» το ματς στις αρχές της τέταρτης περιόδου με σερί 19-4, μετατρέποντας το μικρό προβάδισμα σε άνετη διαφορά. Για το Μαϊάμι, ο Νόρμαν Πάουελ είχε 21 πόντους, ενώ οι Ντάβιον Μίτσελ και Νίκολα Γιόβιτς πρόσθεσαν από 14.

Οι Ράπτορς επικράτησαν των Χοκς με 134-117, συνεχίζοντας την καλή τους παράδοση απέναντι στην ομάδα της Τζόρτζια. Ο Ρι Τζέι Μπάρετ πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση με 29 πόντους, όσους είχε και ο Μπράντον Ίνγκραμ, ο οποίος πρόσθεσε και 9 ριμπάουντ με εξαιρετικά ποσοστά.

Σημαντική ήταν η συμβολή του Σκότι Μπαρνς με 20 πόντους, ενώ ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι ξεχώρισε με 13 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Οι Ράπτορς «έτρεξαν» επιμέρους 16-0 στην αρχή της τέταρτης περιόδου και δεν κοίταξαν ξανά πίσω.

Για τους Χοκς, ο Νίκειλ Αλεξάντερ-Γουόκερ είχε 31 πόντους, ο Τζέιλεν Τζόνσον 30 και ο Ντάισον Ντάνιελς 20 πόντους και 12 ασίστ, όμως η άμυνα δεν άντεξε.

Οι Σίξερς πέρασαν ξανά νικηφόρα από τη Νέα Υόρκη, επικρατώντας των Νικς με 130-119 και φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν ασταμάτητος με 36 πόντους, οδηγώντας επιθετικά τη Φιλαδέλφεια.

Ο Τζόελ Εμπίντ πρόσθεσε 26 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ άλλους 26 είχε και ο Βι Τζέι Έτζκομπ. Σταθερή λύση ήταν και ο Πολ Τζορτζ με 15 πόντους.

Για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 31 πόντους, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς επέστρεψε με 23 πόντους και 14 ριμπάουντ, όμως η αντίδραση στο φινάλε δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Οι Χόρνετς έβγαλαν αντίδραση μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες και επικράτησαν των Μπουλς με 112-99, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από την εντυπωσιακή τους εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Μάιλς Μπρίτζες ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Σάρλοτ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο Μπράντον Μίλερ πρόσθεσε 22 πόντους, έχοντας καθοριστικό ρόλο στο ξέσπασμα της ομάδας του στο τρίτο δωδεκάλεπτο. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Κον Κνούεπλ με 18 πόντους, καθώς και του ΛαΜέλο Μπολ με 17 πόντους και 7 ασίστ.

Για το Σικάγο, ο Νίκολα Βούτσεβιτς ξεχώρισε με 28 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Μάτας Μπουζέλις είχε 17 πόντους. Οι Μπουλς, που προέρχονταν από θετικό σερί, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τον ρυθμό τους στο δεύτερο μέρος και έκλεισαν την εντός έδρας σειρά αγώνων με ήττα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Χιτ-Τίμπεργουλβς 115-125



Νικς-Σίξερς 119-130



Ράπτορς-Χοκς 134-117



Μπουλς-Χόρνετς 99-112



Σπερς-Μπλέιζερς 110-114



Μάβερικς-Ρόκετς 110-104



Γουόριορς-Τζαζ 123-114



Κλίπερς-Σέλτικς 115-146

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 23-12

Βοστώνη 22-12

Τορόντο 21-15

Φιλαδέλφεια 19-14

Μπρούκλιν 10-22

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 25-9

Κλίβελαντ 20-16

Σικάγο 17-18

Μιλγουόκι 15-20

Ιντιάνα 6-29

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 19-16

Μαϊάμι 19-16

Ατλάντα 17-20

Σάρλοτ 12-23

Ουάσινγκτον 9-24

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 30-5

Ντένβερ 23-11

Μινεσότα 22-13

Πόρτλαντ 16-20

Γιούτα 12-22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 21-11

Φοίνιξ 20-14

Γκόλντεν Στέιτ 19-17

Λ.Α. Κλίπερς 12-22

Σακραμέντο 8-27

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 25-10

Χιούστον 21-11

Μέμφις 15-19

Ντάλας 13-23

Νέα Ορλεάνη 8-28