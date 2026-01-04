Greek Basketball League: «Ανάσα» για τον Κολοσσό απέναντι στο Μαρούσι

Η ομάδα της Ρόδου στο ντεμπούτο του Άρη Λυκογιάννη, επικράτησε 90-76 του Αμαρουσίου και επέστρεψε στις νίκες φτάνοντας στις 3 στο πρωτάθλημα.

Ποδαρικό με νίκη έκανε ο Κολοσσός Ρόδου για τη 13η αγωνιστική της GBL. Η ομάδα του νησιού επικράτησε του Αμαρουσίου 90-76, παίρνοντας την τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Σταματώντας έτσι το αρνητικό σερί των έξι σερί ηττών.

Ο Κολοσσός ανέβηκε στο 3-9, τη στιγμή που το Μαρούσι έχασε για πέμπτο σερί ματς. Κορυφαίοι των νικητών οι Μακ και Γκαλβανίνι, οι οποίοι σημείωσαν από 16 πόντους, ενώ από το Μαρούσι ξεχώρισε ο Ουίλιαμς με 17.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 44-39, 69-56, 90-76

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Αρης Λυκογιάννης): Γκούντγουϊν 8, Μακ 16 (1), Μπάρμπιτς 6, Νίκολς 10 (1), Χρυσικόπουλος 14 (3), Καράμπελας 6 (2), Κολοβέρος, Πετρόπουλος 8 (2), Καλαϊτζάκης , Γκαλβανίνι 16 (1), Ακίν 6.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ογκουντίραν, Μέικον 8, Σάλας 7 (1), Καλαϊτζάκης 8 (1), Ουίλιαμς 17, Πάπας 10 (2), Καρακώστας, Χατζηδάκης 4, Κινγκ 12 (2), Κουζέλογλου 8, Περάντες 2.

Greek Basketball League: «Ανάσα» για τον Κολοσσό απέναντι στο Μαρούσι

