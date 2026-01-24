Greek Basketball League: «Διπλό» του Άρη παρά τις 46 βολές του Προμηθέα, παραμονή για Μύκονο

Μεγάλη νίκη πήρε ο Άρης στην έδρα του Προμηθέα για την 16η αγωνιστική της Greek Basketball League. Σε ένα ματς που θα συζητηθεί έντονα όχι για αγωνιστικούς λόγους, οι φιλοξενούμενοι άντεξαν και έφυγαν θριαμβευτές με 103-97.

Απέναντι στους Πατρινούς που σούταραν στο ματς 46 βολές, οι 27 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο. Παράλληλα, τρεις παίκτες της ομάδας της Θεσσαλονίκης αποβλήθηκαν με 5 φάουλ (Αντετοκούνμπο, Μήτρου-Λονγκ, Φόρεστερ). Έτσι οι τρεις διαιτητές, Τσαρούχα, Σκανδαλάκης, Αγγελής, «έκλεψαν» την παράσταση από τους πρωταγωνιστές.

Ο Νουά με 21 πόντους και ο Άντζουσιτς με 19 πόντους, ήταν οι κορυφαίοι των νικητών. Ο Τζόουνς είχε 18 και ο Μήτρου-Λονγκ 16, όντας άξιοι συμπαραστάτες. Από την πλευρά των ηττημένων, ο Γκρέι με 23 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ, έχοντας 11/12 βολές. Τάκερ και Χάρις ακολούθησαν με 19.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 54-62, 72-80, 97-103

Η 16η αγωνιστική της GBL, βρίσκει τη Μύκονο να πανηγυρίζει. Η ομάδα του νησιού επικράτησε 83-80 του Ηρακλή και ουσιαστικά εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία.

Ανώτεροι και με τον έλεγχο του παιχνιδιού οι γηπεδούχοι, με τον Ηρακλή να επιστρέφει στο ματς στο δικό του καλύτερο διάστημα την τρίτη περίοδο. Όμως αυτό δεν αρκούσε στους Θεσσαλονικείς.

Ο Ρέι με 17 πόντους και ο Κάναντι με 16, ήταν οι κορυφαίοι των νικητών. Απλμπι και Μπριγκς είχαν από 15, ενώ 13 πρόσθεσε ο Μουρ. Για τους ηττημένους, ο Σμιθ είχε 15 και οι Μωραϊτης, Ράιτ-Φόρμαν από 12.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 45-39, 55-58, 83-80

