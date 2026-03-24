Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Οι «νυχτερίδες» τον νίκησαν με τον τρόπο του!

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν 22 πόντους (σε 30 προσπάθειες) από βολές, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, ώστε να φύγουν με τη νίκη από την Ισπανία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός είχε 14-0 βολές στο πρώτο ημίχρονο και 20-1 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, κάτι που του επέτρεψε να έχει το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Η Βαλένθια, όμως, δεν το έβαλε κάτω, αντέδρασε και τελικά πήρε τη νίκη, πληρώνοντας την ομάδα του Πειραιά με το ίδιο νόμισμα, καθώς οι καθοριστικοί πόντοι ήρθαν από τη γραμμή των βολών.

Ο Ντε Λαρέα κλήθηκε να εκτελέσει τις κρίσιμες βολές, 2.9’’ πριν το φινάλε, καθώς ο Μοντέρο που κέρδισε το φάουλ από τον Φουρνιέ τραυματίστηκε. Ο νεαρός γκαρντ έδειξε μεγάλη ψυχραιμία, έβαλε και τις δύο κι έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, καθώς στην τελευταία φάση ο Φουρνιέ αστόχησε σε δύσκολο σουτ.

Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να «κλειδώσει την τετράδα, υποχωρώντας στο 22-12, την ώρα που η Βαλένθια, μετά από δύο διαδοχικές ήττες, πήρε μια τεράστια νίκη και ανέβηκε στο 21-12, ξαναμπαίνοντας στο... κόλπο της τετράδας.

Η Βαλένθια, η οποία είχε 11/32 τρίποντα, ήταν πίσω στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, προηγήθηκε μέχρι 3 πόντους, ενώ ο Ολυμπιακός είχε ξεφύγει και με +9 (39-48), ενώ διατηρούσε το προβάδισμα, βρίσκοντας πόντους από τη γραμμή, αλλά στο τέλος οι 22/30 βολές δεν αποδείχθηκαν αρκετές.

Διαιτητές: Νέντοβιτς (Σλοβενία), Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο), Κονσταντίνοφς (Λετονία)

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Πέδρο Μαρτίνεθ): Μπαντίο 15 (3), Τέιλορ 3 (1), Πουέρτο 5 (1), Ρίβερς 5 (1), Πραντίγια 6 (1), Κι 12 (1), Ντε Λαρέα 3, Μοντέρο 13, Μουρ 7 (1), Σακό 10, Τόμπσον 6 (2), Κοστέλο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6, Νιλικίνα 4, Ουόρντ 15 (1), Μόρις, Βεζένκοφ 17 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 6 (1), Πίτερς 10 (2), Μιλουτίνοφ 5, Τζόουνς 9, Φουρνιέ 12 (3)