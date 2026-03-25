Αταμάν: «Κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο Χέιζ-Ντέιβις»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR… έσταζε μέλι στη συνέντευξη Τύπου για τον Κέντρικ Ναν και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Γιάννης Κουβόπουλος

Σεράγεβο αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Τη συνεισφορά των δύο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR, εξύμνησε ο Εργκίν Αταμάν στην συνέντευξη Τύπου μετά το «διπλό» κόντρα στην Ντουμπάι. Μάλιστα ξεκαθάρισε πως ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα.

Αναλυτικά:

«Πραγματικά πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες διαθέτουν εκπληκτικό επιθετικό ταλέντο. Δοκιμάσαμε διάφορα πράγματα στην άμυνα για να σταματήσουμε τον Μπέικον στο ένας εναντίον ενός, ενώ δεχθήκαμε πολλά σουτ από τον Μούσα στην πρώτη περίοδο. Είχαμε και πολλά προβλήματα με τα φάουλ. Στο πρώτο μέρος η Ντουμπάι είχε 15 πόντους από βολές. Για αυτό είχαμε πρόβλημα με τους δικούς μας παίκτες, κυρίως με τον Ναν.

Μετά από αυτό, όταν μείναμε πίσω με 12 πόντους, είδαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την άμυνά μας και βάλαμε Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ κι έναν σέντερ. Έτσι παίξαμε καλύτερη άμυνα και βελτιώσαμε το παιχνίδι μας στη ρακέτα. Προστατεύσαμε τον Ναν μέχρι τα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου. Μετά με τον Ναν και τον Σλούκα αρχίσαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Με αυτόν τον τρόπο ήρθε μια σημαντική νίκη για εμάς.

Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Επιθετικά παίξαμε έξυπνα, αλλά κάναμε και κάποια σοβαρά λάθη. Δύο φορές τους δώσαμε αντιαθλητικό φάουλ και εύκολους πόντους. Τελικά όμως χρησιμοποιήσαμε πολύ καλά τον Ναν και τον Χέιζ-Ντέιβις στην επίθεσή μας.

Δεν τίθεται ερώτημα για την ποιότητα του Κέντρικ Ναν. Έδειξε την ποιότητά του στο πιο σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Δυστυχώς για εμάς έχασε κάποια ματς φέτος. Είναι πολύ σημαντικός για την επιθετική λειτουργία της ομάδας μας.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν κίνηση του προέδρου μας, Δημήτρη Γιαννακόπουλου και μας έχει δώσει μεγάλη συνεισφορά με την ποιότητα και την εμπειρία του».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο Χέιζ-Ντέιβις»

23:57ΚΥΠΡΟΣ

Telegraph: Η Κύπρος ζητά νέα συμφωνία ασφάλειας με τη Βρετανία για τις βάσεις

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Οι «νυχτερίδες» τον νίκησαν με τον τρόπο του!

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαπίστευση της Αρχής ως οργανισμού πληρωμών

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κρητικός διδάκτωρ που σπάει τα κοντέρ των Guinness

23:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Πολύ σημαντική νίκη – Κάναμε το κανονικό μας παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή στην Κρήτη έδινε πλαστά πτυχία – Συνελήφθη ο υπεύθυνος

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων για 73 θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών

22:58LIFESTYLE

Νέο βίντεο από τη βίαιη συμπλοκή του Alan Ritchson - «Με χτυπάς μπροστά στην κάμερα»

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (26/3)

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Παναθηναϊκός AKTOR 104-107: Η «αυτοκρατορία» αντεπιτίθεται με... μπασκετάρα

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει το αμερικανικό σχέδιο 14+1 σημείων προς το Ιράν

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Με 200 φαναράκια φωτίστηκε ο ουρανός του Αγρινίου για την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής: Ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στο τέλος του - Δεν υπάρχουν άλλοι στόχοι για βομβαρδισμό

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ

22:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Βίντεο από την Θεσσαλονίκη με selfies, μαθητές από την Αθήνα και πρασόπιτα

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ελασσόνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Οι Σοσιαλδημοκράτες της Μέτε Φρεντέρικσεν προηγούνται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

21:09ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές ακυρώθηκαν οι παρελάσεις

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει το αμερικανικό σχέδιο 14+1 σημείων προς το Ιράν

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου - Εξετάζεται αν είναι του 34χρονου

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Παναθηναϊκός AKTOR 104-107: Η «αυτοκρατορία» αντεπιτίθεται με... μπασκετάρα

02:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

22:58LIFESTYLE

Νέο βίντεο από τη βίαιη συμπλοκή του Alan Ritchson - «Με χτυπάς μπροστά στην κάμερα»

20:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Οι «νυχτερίδες» τον νίκησαν με τον τρόπο του!

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

19:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ελασσόνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

19:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεσόρ: «Όταν μου είπε ο Αταμάν πως είμαι στην πεντάδα, σκέφτηκα πως είναι τρελός»

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κρητικός διδάκτωρ που σπάει τα κοντέρ των Guinness

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Θεόφιλο -«50ρηδες, 60άρηδες δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ