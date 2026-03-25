Παναθηναϊκός AKTOR: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Ρισόν Χολμς

Συμφωνία κοινή συναινέσει με τον Αμερικανό σέντερ για να τερματιστεί πρόωρα το συμβόλαιο του έμπειρο πρώην ΝΒΑer.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Ρισόν Χολμς
Μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αγωνιστική εικόνα του Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός απ’ την πλευρά του έκανε ανάρτηση στα social media, ενώ μέλη της οικογένειάς του σχολίασαν το θέμα.

Το… γυαλί ράγισε και τελικά ο Αμερικανός σέντερ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, οδηγήθηκαν στην συμφωνία για κοινή συναινέσει πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του. Με το συμβόλαιο να διακόπτεται άμεσα.

Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, οι "πράσινοι" ανακοίνωσαν και επίσημα το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών:

"Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρισόν Χολμς και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του".

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στη Wall Street – Επέστρεψε η αβεβαιότητα στους επενδυτές

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ στον ΟΗΕ: Δεν συμμετέχουμε στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν – Συνεχίζονται τα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους

00:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 19-14 ο Παναθηναϊκός AKTOR, 12η ήττα για Ολυμπιακό

00:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

00:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Ρισόν Χολμς

00:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο Χέιζ-Ντέιβις»

00:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο – Κοντά στα Ιωάννινα το επίκεντρο

23:57ΚΥΠΡΟΣ

Telegraph: Η Κύπρος ζητά νέα συμφωνία ασφάλειας με τη Βρετανία για τις βάσεις

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Οι «νυχτερίδες» τον νίκησαν με τον τρόπο του!

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαπίστευση της Αρχής ως οργανισμού πληρωμών

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κρητικός διδάκτωρ που σπάει τα κοντέρ των Guinness

23:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Πολύ σημαντική νίκη – Κάναμε το κανονικό μας παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή στην Κρήτη έδινε πλαστά πτυχία – Συνελήφθη ο υπεύθυνος

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων για 73 θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών

22:58LIFESTYLE

Νέο βίντεο από τη βίαιη συμπλοκή του Alan Ritchson - «Με χτυπάς μπροστά στην κάμερα»

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (26/3)

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Παναθηναϊκός AKTOR 104-107: Η «αυτοκρατορία» αντεπιτίθεται με... μπασκετάρα

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει το αμερικανικό σχέδιο 14+1 σημείων προς το Ιράν

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Με 200 φαναράκια φωτίστηκε ο ουρανός του Αγρινίου για την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

00:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο – Κοντά στα Ιωάννινα το επίκεντρο

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

00:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

21:09ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές ακυρώθηκαν οι παρελάσεις

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου - Εξετάζεται αν είναι του 34χρονου

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

00:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 19-14 ο Παναθηναϊκός AKTOR, 12η ήττα για Ολυμπιακό

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει το αμερικανικό σχέδιο 14+1 σημείων προς το Ιράν

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Θεόφιλο -«50ρηδες, 60άρηδες δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά»

19:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Μέση Ανατολή φλέγεται - Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το κεντρικό Ιράν - Νέο χτύπημα ιρανικού πυραύλου στο Ισραήλ

22:58LIFESTYLE

Νέο βίντεο από τη βίαιη συμπλοκή του Alan Ritchson - «Με χτυπάς μπροστά στην κάμερα»

19:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεσόρ: «Όταν μου είπε ο Αταμάν πως είμαι στην πεντάδα, σκέφτηκα πως είναι τρελός»

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα: Άνδρας εισέβαλε με όπλο - «Πες στο αφενικό σου να με "καθαρίσει"»

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ελασσόνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ