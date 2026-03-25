Euroleague Βαθμολογία: Στο 19-14 ο Παναθηναϊκός AKTOR, 12η ήττα για Ολυμπιακό

Η πλειοψηφία των αναμετρήσεων της 33ης αγωνιστικής της Euroleague, ολοκληρώθηκε. Για την Ελλάδα υπήρξε μια επιτυχία και μια αποτυχία, καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα της Ντουμπάι (Σεράγεβο), ενώ ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη Βαλένθια από τις «νυχτερίδες».

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την ευκαιρία να ανέβουν στην κορυφή με αγώνα περισσότερο, καθώς νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε από την Μακάμπι Τελ Αβίβ (94-89). Έτσι οι Τούρκοι έχουν ρεκόρ 23-10, ενώ η ομάδα του Πειραιά 22-12.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβηκε στο 19-14, κρατώντας την τύχη στα χέρια του για τα πλέι οφ. Όντας στην 8η θέση, αλλά σε ισοβαθμία με την Ζαλγκίρις που είναι 6η (νίκησε 78-71 την Μπάγερν Μονάχου).

Η Μονακό έχει ίδιο ρεκόρ καθώς πήρε σημαντική νίκη 90-85 με την Αρμάνι, λίγες μέρες πριν έρθει στο Telekom Center Athens.

Η Ρεάλ είναι σε τροχιά πλεονεκτήματος μετά το 92-83 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, ανεβαίνοντας στο 21-12.

Τέλος, στο αδιάφορο βαθμολογικά Παρτίζαν-Βιλερμπάν, οι Σέρβοι επικράτησαν 79-78.

EUROLEAGUE - 33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ντουμπάι –Παναθηναϊκός AKTOR 104-107

Βαλένθια –Ολυμπιακός 85-84

Μονακό –Αρμάνι Μιλάνο 90-85

Ζαλγκίρις Κάουνας –Μπάγερν Μονάχου 78-71

Μακάμπι Τελ Αβίβ –Φενερμπαχτσέ 94-89

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71

Παρτιζάν –Βιλερμπάν 79-78

Ρεάλ Μαδρίτης –Χαποέλ Τελ Αβίβ 92-83

Τετάρτη, 25 Μαρτίου

Μπασκόνια –Ερυθρός Αστέρας

Τρίτη 31 Μαρτίου

Βίρτους Μπολόνια –Παρί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ 23-10 Ολυμπιακός 22-12 Βαλένθια 21-12 Ρεάλ Μαδρίτης 21-12 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12 Ζαλγκίρις Κάουνας 19-14 Μονακό 19-14 Παναθηναϊκός AKTOR 19-14 Μπαρτσελόνα 19-14 Ερυθρός Αστέρας 18-14 Ντουμπάι 17-16 Αρμάνι Μιλάνο 16-17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16 Βίρτους Μπολόνια 13-19 Μπάγερν Μονάχου 13-20 Παρτιζάν 13-20 Παρί 12-21 Αναντολού Εφές 10-23 Μπασκόνια 9-23 Βιλερμπάν 8-25

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (34η)

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26/3

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια

Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν

Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3