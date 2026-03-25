Euroleague Βαθμολογία: Στο 19-14 ο Παναθηναϊκός AKTOR, 12η ήττα για Ολυμπιακό

Νίκη πλέι οφ το «τριφύλλι», ήττα που δεν «πληγώνει» αλλά προβληματίζει τον Ολυμπιακό – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Newsbomb

ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πλειοψηφία των αναμετρήσεων της 33ης αγωνιστικής της Euroleague, ολοκληρώθηκε. Για την Ελλάδα υπήρξε μια επιτυχία και μια αποτυχία, καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα της Ντουμπάι (Σεράγεβο), ενώ ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη Βαλένθια από τις «νυχτερίδες».

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την ευκαιρία να ανέβουν στην κορυφή με αγώνα περισσότερο, καθώς νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε από την Μακάμπι Τελ Αβίβ (94-89). Έτσι οι Τούρκοι έχουν ρεκόρ 23-10, ενώ η ομάδα του Πειραιά 22-12.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβηκε στο 19-14, κρατώντας την τύχη στα χέρια του για τα πλέι οφ. Όντας στην 8η θέση, αλλά σε ισοβαθμία με την Ζαλγκίρις που είναι 6η (νίκησε 78-71 την Μπάγερν Μονάχου).

Η Μονακό έχει ίδιο ρεκόρ καθώς πήρε σημαντική νίκη 90-85 με την Αρμάνι, λίγες μέρες πριν έρθει στο Telekom Center Athens.

Η Ρεάλ είναι σε τροχιά πλεονεκτήματος μετά το 92-83 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, ανεβαίνοντας στο 21-12.

Τέλος, στο αδιάφορο βαθμολογικά Παρτίζαν-Βιλερμπάν, οι Σέρβοι επικράτησαν 79-78.

EUROLEAGUE - 33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Ντουμπάι –Παναθηναϊκός AKTOR 104-107
  • Βαλένθια –Ολυμπιακός 85-84
  • Μονακό –Αρμάνι Μιλάνο 90-85
  • Ζαλγκίρις Κάουνας –Μπάγερν Μονάχου 78-71
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ –Φενερμπαχτσέ 94-89
  • Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71
  • Παρτιζάν –Βιλερμπάν 79-78
  • Ρεάλ Μαδρίτης –Χαποέλ Τελ Αβίβ 92-83

Τετάρτη, 25 Μαρτίου

  • Μπασκόνια –Ερυθρός Αστέρας

Τρίτη 31 Μαρτίου

  • Βίρτους Μπολόνια –Παρί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Φενερμπαχτσέ 23-10
  2. Ολυμπιακός 22-12
  3. Βαλένθια 21-12
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 21-12
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12
  6. Ζαλγκίρις Κάουνας 19-14
  7. Μονακό 19-14
  8. Παναθηναϊκός AKTOR 19-14
  9. Μπαρτσελόνα 19-14
  10. Ερυθρός Αστέρας 18-14
  11. Ντουμπάι 17-16
  12. Αρμάνι Μιλάνο 16-17
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
  14. Βίρτους Μπολόνια 13-19
  15. Μπάγερν Μονάχου 13-20
  16. Παρτιζάν 13-20
  17. Παρί 12-21
  18. Αναντολού Εφές 10-23
  19. Μπασκόνια 9-23
  20. Βιλερμπάν 8-25

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (34η)

  • Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26/3

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι
  • Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια
  • Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3

    • Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας
    • Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό
    • Μπασκόνια – Χαποέλ Τελ Αβίβ
    • Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας
    • Παρτιζάν – Βαλένθια
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
