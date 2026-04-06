Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ισπανία για την πιο κρίσιμη φετινή εβδομάδα της EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχωρεί το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) για την Ισπανία, έχοντας μπροστά του την κρίσιμη τελευταία «διπλή» εβδομάδα της EuroLeague.

Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του την πιο κρίσιμη εβδομάδα της φετινής σεζόν στην EuroLeague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει βρεθεί ξανά με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα που υπέστη στη Σόφια από την Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι «πράσινοι» κρατούσαν τη νίκη στα χέρια τους για 30 λεπτά, αλλά την έχασαν μετά από ένα κάκιστο τέταρτο δεκάλεπτο.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός έχασε τις περισσότερες από τις πιθανότητες που είχε για να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας (υπάρχουν ακόμα μαθηματικές πιθανότητες, αλλά εξαρτάται και από άλλα αποτελέσματα) και πλέον μένει να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή θέση που μπορεί. Φυσικά, θέλει τουλάχιστον μια νίκη στην Ισπανία για να... τελειώσει και κάποια σενάρια που τον αφήνουν κι εκτός πρώτης δεκάδας.

Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα, μιας και οι «πράσινοι» έχουν δύο από τις δυσκολότερες αποστολές που θα μπορούσαν σε αυτή την τελευταία «διπλή» εβδομάδα της EuroLeague. Συγκεκριμένα, θα αναχωρήσουν το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) για τη Βαρκελώνη, όπου την Μεγάλη Τρίτη (7/4, 21:30) θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα στο Palau Blaugrana, ενώ την Μεγάλη Πέμπτη (9/4, 21:45) θα βρεθούν στη Βαλένθια και την Roig Arena.

Ο Εργκίν Αταμάν ευελπιστεί να έχει λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και υπάρχει αισιοδοξία για κάποιες περιπτώσεις. Ο Τζέντι Οσμάν, ο οποίος επέστρεψε με ίωση από τη Σόφια, ήταν καλύτερα την Κυριακή (5/4) και αναμένεται να ταξιδέψει κανονικά για την Ισπανία.

Στην αποστολή αναμένεται να είναι και ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος θα δοκιμάσει το χέρι του στην προπόνηση της Μ. Δευτέρας (6/4) κι εν συνεχεία θα κριθεί η συμμετοχή του. Αντίθετα, πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

