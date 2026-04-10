Παναθηναϊκός: «Η Βαλένθια θα κέρδιζε και τους... Λέικερς» - Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον τρόπο παιχνιδιού της Βαλένθια, υπογραμμίζοντας ότι με την εικόνα που είχε στο ματς θα μπορούσε να νικήσει ακόμα και τους… Λέικερς.

Επίσης, αναφέρθηκε στη συνέχεια για την κατάσταση που συνάντησε στα αποδυτήρια των «νυχτερίδων» και προσκάλεσε τον Τσους Ματέο να δει την κατάσταση.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Βαλένθια - Παναθηναϊκός

«Η Βαλένθια έπαιξε απίθανα. Δε βρήκαμε τρόπο να σταματήσουμε το επιθετικό τους πνεύμα. Ίσως ήμασταν κουρασμένοι μετά το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Αξιζαν 100% τη νίκη και συγχαρητήρια. Εμείς παλέψαμε αλλά η Βαλένθια ακόμα και αν έπαιζε κόντρα στους... Λέικερς με αυτό το μπάσκετ, θα κέρδιζε.

Έχουν σπουδαίο προπονητή, προετοιμάζονται πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολο να πιάνεις τέτοιο ρυθμό σε 48 ώρες. Ήταν συγκεντρωμένοι και ο Μοντέρο έκανε τρομερό παιχνίδι. Ο Κοστέλο έβρισκε τρίποντα, έπαιρναν τα επιθετικά ριμπάουντ. Μέχρι τώρα το παιχνίδι της Βαλένθια ήταν το πιο δύσκολο για εμάς. Ελπίζω να μην τους βρούμε στα πλέι οφ.

Στη Βαλένθια έχει τρομερό καιρό αυτή την περίοδο. Το γήπεδο είναι το καλύτερο που έχω δει. Θέλω να προσκαλέσω τον νέο CEO της Euroleague, τον Τσους Ματέο, να έρθει να δει τα αποδυτήρια που μας έδωσε στους προπονητές η Βαλένθια. Δεν υπάρχει σεβασμός στους προπονητές. Μπορείτε να έρθετε να το δείτε. Ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα. Τον προσκαλώ να έρθει να τα δει.

Η Euroleague είναι πολύ σημαντική λίγκα, η εικόνα της είναι σημαντική για όλους. Και άλλοι παραπονέθηκαν για αυτό πριν 2-3 μήνες, αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Ας έρθει ο Τσους Ματέο από την Μπαρτσελόνα, να πάρει το αυτοκίνητο, είναι τρεις ώρες και να δει αυτή την κατάσταση. Δεν αξίζουν οι προπονητές της Ευρωλίγκα να περιμένουν σε αυτό το μέρος, σε αυτή την αποθήκη».

Νωρίτερα στη flash interview είχε πει ότι: «Έπαιξαν τρομερό μπάσκετ και άξιζαν 100% τη νίκη. Πιστεύω πως παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα και τους αξίζουν συγχαρητήρια».