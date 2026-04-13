Euroleague: Νίκησε η Χάποελ, «κάηκε» ένα σενάριο απ’ ευθείας συμμετοχής Παναθηναϊκού στα πλέι οφ

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πάει φουλ για πλεονέκτημα έδρας μετά την επικράτηση στο εξ αναβολής ντέρμπι κόντρα στην Μακάμπι (99-88) – Μόνο σε ενδεχόμενο νίκης δικής του, ήττα της Ζαλγκίρις και του Ερυθρού Αστέρα, μπαίνει εξάδα ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Λευτέρης Μπακολιάς

ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εξ αναβολής αναμέτρηση ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Χάποελ Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, «καθάρισε» κάθε εκκρεμότητα που υπήρχε στο πρόγραμμα της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε εύκολα στο Βελιγράδι κόντρα στην τυπικά γηπεδούχο αντίπαλό της, με σκορ 99-88. Αποτέλεσμα που «κλείδωσε» τη συμμετοχή στα πλέι οφ.

Ο Μπράιαντ με 19 πόντους ήταν ο κορυφαίος, με τον Μάλκολμ να ακολουθεί με 16. Μπλέικνι (14), Τζόουνς και Οντιάσε (13) ήταν εξαιρετικοί για τους νικητές. Από τους ηττημένους, διασώθηκε ο Ουόκερ με 17 και ο Σόρκιν με 15.

Μετά το αποτέλεσμα στο Βελιγράδι, η Χάποελ Τελ Αβίβ ανέβηκε στην 4η θέση και… εκτόπισε από το πλεονέκτημα έδρας την Φενέρμπαχτσε. Στην τριπλή ισοβαθμία (μαζί και η Ρεάλ) στις 23 νίκες. Έτσι οι Ισραηλινοί με «διπλό» στο Μονακό εξασφαλίζουν πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Αυτό το αποτέλεσμα πάντως, «έκαψε» τη μία προοπτική που είχε ο Παναθηναϊκός AKTOR για να βρεθεί απ’ ευθείας στις θέσεις των πλέι οφ. Για να συμβεί αυτό, έπρεπε οι «πράσινοι» να νικήσουν την Έφες τελευταία αγωνιστική, η Χάποελ να κάνει 2 ήττες (Μακάμπι-Μονακό) και παράλληλα να ηττηθεί και ο Ερυθρός Αστέρας.

Πλέον, μοναδικό ενδεχόμενο για να βρεθεί το «τριφύλλι» στις θέσεις της απ’ ευθείας συμμετοχής στα πλέι οφ, είναι να νικήσει τους Τούρκους, να χάσει η Ζαλγκίρις Κάουνας στην έδρα της απ’ την αδιάφορη Παρί και παράλληλα ο Ερυθρός Αστέρας από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Ειδικά λόγω του παιχνιδιού στη Λιθουανία, αυτό το σενάριο φαντάζει να μη συγκεντρώνει πολλές ελπίδες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολυμπιακός 25-12
  2. Βαλένθια 24-13
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
  4. Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14
  5. Φενέρμπαχτσε 23-14
  6. Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15
  7. Ερυθρός Αστέρας 21-16
  8. Παναθηναϊκός AKTOR 21-16
  9. Μονακό 21-16
  10. Μπαρτσελόνα 20-17
  11. Ντουμπάι BC 19-18
  12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19
  13. Μπάγερν Μονάχου 17-20
  14. Αρμάνι Μιλάνο 17-20
  15. Παρί 15-22
  16. Παρτίζαν 15-22
  17. Μπασκόνια 13-24
  18. Βίρτους Μπολόνια 13-24
  19. Αναντόλου Έφες 12-25
  20. Βιλερμπάν 8-29

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (38η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ)

Πέμπτη 16/4

  • 21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε
  • 21:05 Μακάμπι Τ.Α. – Βίρτους Μπολόνια
  • 21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
  • 21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

  • 20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί
  • 20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:00 Ντουμπάι BC – Βαλένθια
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντόλου Έφες
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Την Δευτέρα ξεκινά ο αποκλεισμός του Ορμουζ

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έληξε και τυπικά η πασχαλινή εκεχειρία

00:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Συμπληρώνει 102 χρόνια από την ίδρυσή της

00:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Νίκησε η Χάποελ, «κάηκε» ένα σενάριο απ’ ευθείας συμμετοχής Παναθηναϊκού στα πλέι οφ

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Στάρμερ και Σάντσεθ συγχαίρουν τον Μαγιάρ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε κρητικές λέξεις που θα σε φέρουν πιο κοντά στην καρδιά του νησιού

23:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συνεχάρη τον Μαγιάρ: Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη!

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά από κροτίδα - Μεταφέρθηκε στο «Παίδων»

23:49LIFESTYLE

Νίκος Πολυδερόπουλος: Το πρώτο Πάσχα με τον γιο του - «Κρατώ το δικό μου μικρό θαύμα»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Γεράνεια Όρη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 4 νεαρών

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται αποπνικτικό μείγμα σκόνης και ζέστης - Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα μετά το Πάσχα

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Εντυπωσιακή ανακάλυψη - Πάνω από 1.000 ρωμαϊκά αντικείμενα εντοπίστηκαν σε λίμνη

23:18LIFESTYLE

Τζάστιν Μπίμπερ: Εντυπωσιακή επιστροφή στο Coachella με «ταξίδι» στην καριέρα του

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: 56χρονος βρέθηκε νεκρός στον δρόμο, δίπλα στο φορτηγό του

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Καμία επίδραση πάνω μας οι απειλές των ΗΠΑ», λέει ο Γκαλιμπάφ - Στο επίκεντρο το Ορμούζ, συνεχίζει τις απειλές περί καταστροφής ο Τραμπ

22:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Μέσα στον Απρίλιο ανοίγει η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

22:34TRAVEL

Οι πιο οικονομικοί προορισμοί στον κόσμο για το 2026 - Κανένας ευρωπαϊκός στη λίστα

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ιστορική νίκη Μαγιάρ - Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές έπειτα από 16 χρόνια

22:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πετρέλαιο παίρνει φωτιά: Το Ορμούζ απειλεί να τινάξει τις τιμές στον αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από την Τρίτη - Πού αναμένονται βροχές μέχρι την Κυριακή του Θωμά

20:41BOMBER

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια που… ζητά και τα ρέστα

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ιστορική νίκη Μαγιάρ - Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές έπειτα από 16 χρόνια

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: 56χρονος βρέθηκε νεκρός στον δρόμο, δίπλα στο φορτηγό του

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Γεράνεια Όρη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 4 νεαρών

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

00:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Νίκησε η Χάποελ, «κάηκε» ένα σενάριο απ’ ευθείας συμμετοχής Παναθηναϊκού στα πλέι οφ

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνει η Τουρκία: «Μπορούμε να εισβάλουμε στο Ισραήλ, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»

20:59LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαρία Πολύζου: «Όταν πέρασε η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο, έμαθα ότι έχω καρκίνο»

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Της Διακαινησίμου: Γιατί ονομάζεται έτσι η εβδομάδα μετά το Πάσχα

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Καμία επίδραση πάνω μας οι απειλές των ΗΠΑ», λέει ο Γκαλιμπάφ - Στο επίκεντρο το Ορμούζ, συνεχίζει τις απειλές περί καταστροφής ο Τραμπ

21:08ΚΟΣΜΟΣ

«Πεθαίνει» το Λας Βέγκας - Το στοίχημα της σαγήνης: Blackjack με χορεύτριες

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: ΙΧ μπήκε κάθετα στον δρόμο - Έπεσε πάνω του μηχανή

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 88χρονος οδηγός, τρεις τραυματίες

19:57LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Συγκίνησε το διαδίκτυο παίζοντας ξανά κλαρίνο, έναν χρόνο μετά το ατύχημα

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό πολεμικό σκάφος απειλεί και διώχνει αμερικανικό αντιτορπιλικό στα Στενά του Ορμούζ - Βίντεο

23:49LIFESTYLE

Νίκος Πολυδερόπουλος: Το πρώτο Πάσχα με τον γιο του - «Κρατώ το δικό μου μικρό θαύμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ