Euroleague: Οι Ισπανοί ίσως ψάξουν αποφυγή του Παναθηναϊκού - Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

Τόσο η Βαλένθια όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης, φαίνεται να μην προτιμούν μια ενδεχόμενη διασταύρωση με τον Παναθηναϊκό AKTOR, κάτι που δεν αποκλείεται να τους οδηγήσει σε επιλογή αποφυγής που θα φέρει το ντέρμπι αιωνίων πιο κοντά.

Λευτέρης Μπακολιάς

Η τελευταία αγωνιστική της Euroleague, διεξάγεται το διήμερο Πέμπτη-Παρασκευή (16 και 17/4). Τα σενάρια πολλά, τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Αναφορικά με τις ελληνικές ομάδες, το ενδιαφέρον στρέφεται πάνω στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο οποίος πρώτα απ’ όλα θέλει οπωσδήποτε νίκη στο Telekom Center Athens κόντρα στην Αναντόλου Έφες.

Από εκεί και πέρα, οι «πράσινοι» σε περίπτωση δικής τους νίκης, μπορούν να τερματίσουν από 6οι μέχρι 8οι. Το καλύτερο σενάριο προφανώς είναι να νικήσουν και ταυτόχρονα να ηττηθούν η Ζαλγκίρις απ’ την αδιάφορη Παρί στο Κάουνας, αλλά και ο Ερυθρός Αστέρας στη Μαδρίτη απ’ τη Ρεάλ. Έτσι θα είναι το «τριφύλλι» στα πλέι οφ απ’ ευθείας.

Στο σενάριο των play in τώρα, η κατάσταση περιπλέκεται. Γιατί εκεί μπαίνουν και οι Ισπανοί στο… παιχνίδι. Ο Μαρτίνεθ, προπονητής της Βαλένθια, ήδη έχει κάνει δήλωση πως δε θέλει διασταύρωση με τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ. Κάτι που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες σε ενδεχόμενη 7η θέση των «πράσινων» και νίκη των «πορτοκαλί» επί της Ντουμπάι τελευταία αγωνιστική.

Σε περίπτωση ήττας από την ομάδα των Εμιράτων τώρα, η Βαλένθια πιθανότατα υποχωρεί 3η και αυτό θα την κάνει να αποφύγει τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο ενδεχόμενο που οι «πράσινοι» δεν είναι τελικά 6οι. Κάτι που οι Ισπανοί θα γνωρίζουν, μια και το Ρεάλ-Ερυθρός Αστέρας διεξάγεται μία μέρα πριν, ενώ το Ζαλγκίρις-Παρί αρχίζει μία ώρα νωρίτερα.

Πέρα από τη Βαλένθια, στην Ισπανία υπάρχουν δημοσιεύματα που ουσιαστικά εκφράζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε αυτά τονίζεται πως θα ήταν καλύτερα να μην παίξει η «βασίλισσα» με τον Παναθηναϊκό, ακόμη κι αν αυτό την κάνει να «θυσιάσει» το πλεονέκτημα έδρας.

Πώς θα συμβεί αυτό; Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα. Αν θέλει να εμπλακεί σε ενδεχόμενη επιλογή αντιπάλου, τότε μπορεί να το κάνει με τον εξής τρόπο. Σε ενδεχόμενη ήττα των Μαδριλένων και νικών Βαλένθια, Χάποελ, Φενέρμπαχτσε (τα λογικά αποτελέσματα), τότε η Ρεάλ υποχωρεί 6η. Με την Χάποελ να ανεβαίνει 3η. Και να παίζει δηλαδή η Ρεάλ με τους Ισραηλινούς, σε αναμετρήσεις που δεν θα έχουν κόσμο σε καμία έδρα.

Αν πάλι ηττηθεί η Χάποελ από τη Μονακό ή η Φενέρμπαχτσε από τη Βιλερμπάν, τότε η Ρεάλ σε δική της ήττα πάει 5η, με τη Ζαλγκίρις (αν νικήσει την Παρί) να ανεβαίνει 4η και τις δύο ομάδες να διασταυρώνονται με λιθουανικό πλεονέκτημα έδρας.

Η ατμόσφαιρα που υπάρχει στην Ισπανία, «φωνάζει» πως οι δύο σύλλογοι της χώρας δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό. Οπότε τα σενάρια για επιλογή αντιπάλου, δίνουν και παίρνουν. Με την πραγματικότητα να αποδεικνύεται στο παρκέ και μόνο, καθώς η 38η και τελευταία αγωνιστική είναι πολύ κοντά πλέον.

Και φυσικά το τι θα κάνουν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια, επηρεάζει άμεσα τον Παναθηναϊκό AKTOR αλλά και τον Ολυμπιακό! Οι «πορτοκαλί» ως πιθανοί αντίπαλοι των «πράσινων», όπως και οι «μερένχες». Οι Μαδριλένοι επειδή απ’ το δικό τους αποτελέσμα, καθορίζεται η θέση του «τριφυλλιού», μιας και η ισοβαθμία με τον Ερυθρό Αστέρα είναι η μόνη που δεν τους βολεύει.

Σε ενδεχόμενη υποχώρηση του Παναθηναϊκού λόγω αποτελέσματος Ρεάλ, τότε διαφοροποιούνται και οι πιθανότητες να οδηγηθούμε σε ενδεχόμενο «εμφύλιο» στα πλέι οφ!

