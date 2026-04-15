ΑΕΚ - Μπανταλόνα: «Τελικός» πρόκρισης στο Final Four του BCL - Η ώρα και το κανάλι

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπανταλόνα στο Game 3 της προημιτελική φάσης, που θα κρίνει και την πρόκριση στο Final 4 του Basketball Champions League.

ΑΕΚ - Μπανταλόνα: «Τελικός» πρόκρισης στο Final Four του BCL - Η ώρα και το κανάλι
Με τους τρίτους και πλέον καθοριστικούς αγώνες στις σειρές για την προημιτελική φάση, συνεχίζεται την Τετάρτη (15/4) η δράση στο Basketball Champions League.

Δύο «εισιτήρια» για το Final 4 της διοργάνωσης αναζητούν κάτοχο, με την ΑΕΚ να διεκδικεί το ένα από αυτά, καθώς υποδέχεται την «οικοδέσποινα» της τελικής φάσης, Μπανταλόνα, στη SUNEL Arena (19:30, Cosmote Sport 4), με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 1-1.

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση πανηγύρισε τη νίκη με 87-84 στο Game 1 της σειράς, στα Άνω Λιόσια, ωστόσο η ισπανική ομάδα «απάντησε», επικρατώντας στο δεύτερο ματς με το επιβλητικό 88-66. Έτσι, ο «Δικέφαλος» καλείται να βγάλει αντίδραση στο Game 3, να δείξει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα και να παλέψει με όλες τις δυνάμεις του για τη νίκη, η οποία θα του χαρίσει την πρόκριση στο Final 4 του BCL για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Σε αυτή την προσπάθειά τους, οι «κιτρινόμαυροι» θα χρειαστούν και την υποστήριξη από τον κόσμο τους που αναμένεται να γεμίσει τις εξέδρες της "SUNEL Arena" και να δώσει ώθηση στους παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα. Εάν η ΑΕΚ προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης, θα «μονομαχήσει» στον ημιτελικό με την -κάτοχο του τροπαίου- Ουνικάχα Μάλαγα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ δίνει για τρίτη φορά Game 3 σε προημιτελική φάση του BCL, την ώρα που καμία άλλη ομάδα δεν το έχει κάνει περισσότερες από δύο φορές. Η Ένωση αποκλείστηκε στα προημιτελικά το 2023 και προκρίθηκε το 2025, στο... δρόμο για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Final 4 που διεξήχθη στο «σπίτι» της. Επίσης, οι «κιτρινόμαυροι» είναι αήττητοι, όταν αγωνίζονται εντός έδρας στην προημιτελική φάση, καθώς μετρούν επτά νίκες σε ισάριθμα ματς.

Πάντως, το έργο της ΑΕΚ δεν αναμένεται εύκολο, καθώς η Μπανταλόνα θέλει να προκριθεί στο Final 4, το οποίο θα διεξαχθεί στην ομώνυμη πόλη της Ισπανίας το διάστημα 7-9 Μαΐου. Η... παρέα του πολύπειρου Ρίκι Ρούμπιο ηττήθηκε στα τελευταία τρία εκτός έδρας παιχνίδια της στο BCL, έχοντας πανηγυρίσει τη νίκη στα προηγούμενα τέσσερα. Ακόμη κι έτσι, όμως, η Μπανταλόνα θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις της για να γίνει μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που κερδίζει εκτός έδρας το Game 3 σειράς για την προημιτελική φάση του Basketball Champions League, μετά τη Λούντβιχσμπουργκ το 2022 και το Περιστέρι το 2024.

Στο μεταξύ, το βράδυ (22:00) ολοκληρώνεται επί ισπανικού εδάφους και η σειρά της Τενερίφης με τη Γαλατασαράι. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1 στη σειρά και ο νικητής προκρίνεται στον ημιτελικό του φάιναλ φορ, όπου θα «μονομαχήσει» με τη Ρίτας Βίλνιους για την πρόκριση στον τελικό.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4

2. ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπανταλόνα (Ισπανία) Έναρξη 19:30 (1-1)

3. Τενερίφη (Ισπανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) Έναρξη 22:00 (1-1)

Final 4

Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία)-Νικητής 2

Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία)-Νικητής 3

