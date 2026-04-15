ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Χουάντσο και Γκραντ στη SUNEL Arena για τη μάχη του BCL
Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ βρίσκονται στη SUNEL Arena για να παρακολουθήσουν το ΑΕΚ – Μπανταλόνα, για τα προημιτελικά του BCL.
ΑΕΚ και Μπανταλόνα δίνουν έναν «τελικό» στη SUNEL Arena, με έπαθλο το εισιτήριο για το Final Four του Basketball Champions League.
Οι φίλοι της «Ένωσης» έχουν γεμίσει το κλειστό, δημιουργώντας «καυτή» ατμόσφαιρα«καυτή» ατμόσφαιρα, ενώ το «παρών» δίνει κι ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ, Χαβιέρ Ριμπάλτα.
Στα γήπεδο έδωσαν το «παρών» ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κι o Τζέριαν Γκραντ, μαζί με την οικογένειά του. Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού συνηθίζουν, όποτε δεν έχουν υποχρεώσεις με το «τριφύλλι» να πηγαίνουν για να δουν από κοντά άλλους αγώνες κι όχι απαραίτητα μόνο μπάσκετ.
