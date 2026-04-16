Κοινή ανακοίνωση Παναθηναϊκού και Θύρας 13: «Ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ...»

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός προχώρησε σε ανακοίνωση από κοινού με την Θύρα 13 για τα απαράδεκτα γεγονότα που στιγμάτισαν τον πρώτο τελικό της Α1 Μπάσκετ Γυναικών κόντρα στον Αθηναϊκό.

Ο «Σύλλογος μεγάλος» κάνει λόγο για εχθρική αντιμετώπιση προς τον κόσμο του, τονίζοντας πως τέτοιες πρακτικές δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται η αδιαπραγμάτευτη σχέση ομάδας και οπαδών από την ίδρυση του συλλόγου και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τον κόσμο του το δικαίωμα να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα που αγαπά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος και η Θύρα 13 τοποθετούνται από κοινού για την απόφαση της απόσυρσης της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου από τον τελικό με τον Αθηναϊκό.

Ο Σύλλογος και ο κόσμος του είναι ταυτόσημες έννοιες από τις 3 Φεβρουαρίου του 1908 και αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.

Όσες φορές θα αντιμετωπίζεται ο κόσμος της ομάδας μας με εχθρικό τρόπο η αντίδραση θα είναι πάντα αδιαπραγμάτευτη.

Σήμερα γίναμε μάρτυρες μιας πρωτόγνωρης κατάστασης στον Βύρωνα καθώς αποφασίστηκε να μείνουν εκτός γηπέδου περίπου 40 οπαδοί μας ΜΕ εισιτήρια χωρίς να μετακινηθούν οργανωμένα.

Για ακόμα μια φορά το γηπεδούχο σωματείο μαζί με την αστυνομία έδειξε ότι δεν επιθυμεί να βρεθεί οποιαδήποτε Παναθηναϊκή φωνή στο γήπεδο και σε συνεργασία με την αστυνομία συναποφάσισαν να τους αφήσουν εκτός!

Το σωματείο του Βύρωνα δεν μπορεί να παίζει με τον Παναθηναϊκό και το λαό του και τέτοιες αναχρονιστικές πρακτικές θα μας βρίσκουν απέναντι ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ!

Ποιος θα αποφασίσει, ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ…».