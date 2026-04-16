Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 85-76: Σφράγισε την πρωτιά με 20άρα του Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ και η λήξη της κανονικής περιόδου της Euroleague τον βρήκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 85-76 των Ιταλών, για την 38η αγωνιστική, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 26-12.

Πλέον οι Πειραιώτες περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στα playoffs, ο οποίος θα προκύψει από τα play in (θα είναι η ομάδα που θα καταλάβει την όγδοη θέση). Στον αντίποδα, οι Ιταλοί είδαν το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους να ολοκληρώνεται με ρεκόρ 17-21.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ακολουθεί με 18 και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να κάνει τη διαφορά (13 πόντοι, 14 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/2 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουόρντ 2, Φαλ (1 ασίστ σε 1:23), Βεζένκοφ 20 (7/16 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 18 (5/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 13 (5/6 δίποντα, 3/3 βολές, 15 ριμπάουντ), Τζόσεφ 5 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 14 95/6 δίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 3 (3/3 βολές)

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Ποέτα): Μάνιον 8 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Έλις 3 (1/3 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπούκερ 7 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Τονούτ, Μπολμάρο 9 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπρουκς 13 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Ρίτσι 6 (2), Σιλντς 14 (4/7 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 1/1 βολή), Νίμπό 3 (1/6 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Ντάνστον, Σέστινα 3 (1)