Οφέρ Γιανάι για Χέιζ-Ντέιβις: «Πανέξυπνο μυαλό ο Γιαννακόπουλος, κέρδισε την παρτίδα σκάκι»!

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ μίλησε για τη μεταγραφή του Αμερικανού σούπερ σταρ στον Παναθηναϊκό, βγάζοντας το καπέλο στον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ.

Newsbomb

Οφέρ Γιανάι για Χέιζ-Ντέιβις: «Πανέξυπνο μυαλό ο Γιαννακόπουλος, κέρδισε την παρτίδα σκάκι»!
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για να γίνει πράξη η μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, δεν αρκούσαν τα πολλά χρήματα. Χρειάστηκε να αλλάξει απόφαση ο παίκτης που λόγω της σχέσης του με τον Δημήτρη Ιτούδη, όδευε προς την Χάποελ Τελ Αβίβ. Κάτι που παραδέχτηκε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της Ισραηλινής ομάδας, Οφέρ Γιανάι.

Ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ, φιλοξενήθηκε στους «EuroΙnsiders». Εκεί εξιστόρησε από την πλευρά του το τι συνέβη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως αυτό που έκανε τη διαφορά, ήταν το μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλο! «Κέρδισε την παρτίδα σκάκι», είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά:

Για την σχέση του Χέιζ-Ντέιβις με τον Ιτούδη: «Όλα ξεκίνησαν στο Βερολίνο, όπου και γνώρισα για πρώτη φορά τον Δημήτρη Ιτούδη. Καθόμουν στις κερκίδες με τον Νίκο Σπανό και πέρασε από μπροστά μου ο Ιτούδης. Τότε γνωριστήκαμε και είχαμε απευθείας μια σύνδεση. Τότε είχαμε προπονητή τον Δέδα και κάλεσα τον Ιτούδη να έρθει να παρακολουθήσει τους τελικούς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Εκείνες τις ημέρες, είχαμε πάει για φαγητό με τον Ιτούδη στο Βερολίνο και στο εξωτερικό μέρος του εστιατορίου βρισκόταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Είχαμε ανταλλάξει τότε κάποιες κουβέντες και με είχε εντυπωσιάσει η προσωπικότητά του. Εντυπωσιακός άνθρωπος. Η σχέση ανάμεσα σε Ιτούδη και Χέιζ-Ντέιβις είναι εξαιρετική και για αυτό πιστεύαμε ότι όταν ο Νάιτζελ θα αποφασίσει να αφήσει πίσω του το NBA, θα έρθει στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ήταν να έρθει πράγματι στο Ισραήλ και τότε τα media δημιούργησαν μια υπόθεση ότι εγώ θα απολύσω τον Ιτούδη. Ο Νάιτζελ ένιωσε μια ανασφάλεια. Και τότε αποφάσισε να πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό».

Για το πόσο κοντά βρέθηκε να τον υπογράψει και την ανατροπή που έγινε: «Ο ατζέντης του, μου είπε πως ο Χέιζ-Ντέιβις θα πάει στον Παναθηναϊκό, καθώς φοβόταν πως θα απολύσω τον Ιτούδη. Φυσικά , αυτό δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα και ήταν ένα θέμα που δημιούργησαν τα media. Τότε ζήτησα να μιλήσω απευθείας με τον Νάιτζελ. Του είπα πως πρέπει να έρθει στη Χάποελ γιατί έχει ήδη κατακτήσει την Euroleague με ένα μεγαθήριο. Αλλά αν το έκανε με μια... σταχτοπούτα θα ήταν μια μεγάλη διάκριση. Στις 2 το βράδυ, κάλεσα όλη την ομάδα μου, όλους τους παίκτες μου και τους ζήτησα να μιλήσουν στον Χέιζ-Ντέιβις. Όλοι έσπευσαν να το κάνουν και να τον πείσουν να έρθει στη Χάποελ. Και όντως τον έπεισαν στα αλήθεια. Τότε αρχίσαμε στα σοβαρά να μιλάμε για το συμβόλαιο του και να προχωράμε στην υπόθεση. Όλα πήγαιναν καλά για τη Χάποελ μέχρι που ήρθε ο Γιαννακόπουλος και ανέβασε story, ”Ο Ντέιβις έρχεται στον Παναθηναϊκό”. Είχα πει στον ατζέντη του, πως μέχρι να υπογράψουμε τα συμβόλαια, δε θέλω να πει τίποτα στον Παναθηναϊκό. Και όμως, ο Γιαννακόπουλος τον ανακοίνωσε. Ο ιδιοκτήτης των “πρασίνων”, πήρε τον Νάιτζελ και του είπε “θα έρθεις στον Παναθηναϊκό”. Ο Χέιζ-Ντέιβις του απάντησε πως “έχω συμφωνήσει με τη Χάποελ, με έχει καλέσει ο Οφέρ”. Και τότε ο Γιαννακόπουλος του είπε χαρακτηριστικά, “Αυτό που λες δε γίνεται, έχω ήδη πει σε 20.000 φίλους του Παναθηναϊκού πως θα έρθεις”. Είναι επιχειρηματίας, πανέξυπνο μυαλό ο Γιαννακόπουλος, ξέρει τι κάνει. Και έτσι, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, πείστηκε, άλλαξε τη γνώμη του και κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Και οι δυο τους προσφέραμε τα ίδια λεφτά. Το θέμα ήταν πού θα ένιωθε εκείνος πιο άνετα. Είχαμε το πλεονέκτημα με τον Ιτούδη, ωστόσο τα media δημιούργησαν αυτό το μεγάλο θέμα που μας επηρέασε. Ο Γιαννακόπουλος κέρδισε την παρτίδα σκάκι».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ