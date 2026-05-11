NBA: Οι Τιμπεργουλβς λύγισαν τους Σπερς και ισοφάρισαν τη σειρά - Αποβλήθηκε ο Γουεμπανιάμα

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μινεσότα ήταν ο Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος σημείωσε 36 πόντους, με τους 16 να έρχονται στην τελευταία περίοδο, οδηγώντας την ομάδα του στην ανατροπή και τη νίκη.

Ο Ναζ Ριντ είχε 15 πόντους και εννέα ριμπάουντ, συνεχίζοντας κανονικά παρά το δυνατό χτύπημα στον λαιμό από τον εκνευρισμένο Γουεμπανιαμά, φάση που οδήγησε σε Flagrant 2 και αυτόματη αποβολή του Γάλλου σούπερ σταρ.

Η Μινεσότα βρέθηκε να κυνηγά το σκορ στις αρχές της τέταρτης περιόδου, όμως ο Έντουαρντς ανέλαβε δράση με καθοριστικά τρίποντα, δίνοντας ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους με κάτι παραπάνω από πέντε λεπτά να απομένουν για το φινάλε.

Χωρίς τον Γουεμπανιάμα στη ρακέτα, οι ψηλοί των Τίμπεργουλβς κυριάρχησαν στο φινάλε. Ο Ρούντι Γκομπέρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 13 ριμπάουντ, όντας καθοριστικός στα τελευταία λεπτά, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Τζούλιους Ραντλ στη δημιουργία.

Τα «Σπιρούνια» προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, μειώνοντας τη διαφορά στους τρεις πόντους λίγο πριν το τέλος, όμως ο Άγιο Ντοσούνμου ήταν ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών και «κλείδωσε» τη νίκη για τους «Λύκους».

Για το Σαν Αντόνιο, οι Ντίλαν Χάρπερ και ΝτιΆαρον Φοξ σημείωσαν από 24 πόντους, ενώ ο Στεφόν Καστλ πρόσθεσε 20, κρατώντας ανταγωνιστική την ομάδα του μετά την αποβολή του κορυφαίου τους παίκτη.

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στο Σαν Αντόνιο για το Game 5, με την κατάσταση του Γουεμπανιάμα να παραμένει ανοιχτή ενόψει πιθανής τιμωρίας από το NBA μετά τη φάση που οδήγησε στην αποβολή του.

Τα highlights του Τίμπεργουλβς - Σπερς