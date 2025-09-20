Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό

Η αθλήτρια της Ελλάδας με επίδοση 62,72 έμεινε εκτός μεταλλίων, έχοντας όμως καλή παρουσία στον τελικό.

Η Ελίνα Τζένγκο έφτασε κοντά στα μετάλλια, δεν κατάφερε όμως να πετύχει το μεγάλο της στόχο. Η αθλήτρια της Ελλάδας με επίδοση 62,72μ. από την πρώτη της βολή στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, κατέκτησε τελικά την 5η θέση. Η οποία είναι και η καλύτερη που έχει πάρει ποτέ στη διοργάνωση.

Η διαφορά ήταν μικρή από τις θέσεις των μεταλλίων. Για την ακρίβεια λιγότερο από ένα μέτρο, καθώς η Λιτλ που πήρε το χάλκινο είχε επίδοση 63,58. Όλα αυτά σε μια χρονιά που η Τζένγκο είχε σαφώς καλύτερες επιδόσεις, όμως για λίγο δεν κατάφερε να είναι στα μετάλλια.

Η Ελίνα Τζένγκο ξεκίνησε με βολή στα 62,72 μέτρα, η οποία και ήταν η καλύτερή της.

Στη δεύτερη προσπάθειά της έμεινε ψηλά, όχι όμως στο επίπεδο που θα ήθελε με επίδοση 61,45.

Η τρίτη της βολή δεν την άφησε ικανοποιημένη, μένοντας στα 58,38.

Στην τέταρτη προσπάθεια «έπιασε» τα 60 μέτρα (60,28), όμως δεν βελτίωσε τη θέση της και δεν έδειξε ικανοποιημένη.

Η πέμπτη βολή της αθλήτριάς μας, ήταν αρκετά χαμηλή και την έβγαλε άκυρη.

Στην τελευταία της βολή είχε αρκετό άγχος κι έτσι έμεινε στα 60,12.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Ανγκούλο απ’ το Εκουαδόρ με βολή στα 65,12. Ασημένιο για τη Λετονή, Σιέτινα, που είχε επίδοση 64,64, ενώ το χάλκινο πήρε η Αυστραλή, Λιτλ, με

