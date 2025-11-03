Hellenic Championship ATP 250: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διαφημίζει την Ελλάδα πριν την πρεμιέρα του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, λίγο πριν μπει στο court για την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship ATP 250.

Νόβακ Τζόκοβιτς
IG / @djokernole
Ο «Νόλε» έχει εγκατασταθεί μόνιμα, πλέον, στη χώρα μας κι όπως φαίνεται απολαμβάνει την παραμονή του στην Αθήνα.

Ο θρύλος του παγκοσμίου τένις επισκέφθηκε ιστορικά αξιοθέατα της πρωτεύουσας κι έκανε ένα ποστ με φωτογραφίες από την παρουσία του εκεί. «Γεμίζω με ενέργεια Έλληνα Θεού», ήταν το σχόλιο του Τζόκοβιτς, ο οποίος διαφημίζει με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.

Ο πολυνίκης σε τίτλους Grand Slam ετοιμάζεται παράλληλα για το ντεμπούτο του στο Hellenic Championship ATP 250, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τρίτης (04/11).

Δείτε το ποστ του Νόβακ Τζόκοβιτς:

https://www.instagram.com/p/DQl1eDjCBGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Hellenic Championship ATP 250: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διαφημίζει την Ελλάδα πριν την πρεμιέρα του στο Telekom Athens Center

