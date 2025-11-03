Hellenic Championship ATP 250: Ο σπουδαίος Βαβρίνκα κάνει πρεμιέρα στο Telekom Center Athens

Ο κάτοχος τριών Grand Slam, Σταν Βαβρίνκα μπαίνει το απόγευμα της Δευτέρας (03/11) στη μάχη του Hellenic Championship ATP 250.

Βαγγέλης Πάτας

Σταν Βαβρίνκα
AP Photo/Frank Franklin II
Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού τένις κάνει σήμερα (03/11) πρεμιέρα στο «250άρι» της Αθήνας. Ο λόγος για τον κάτοχος τριών Grand Slam και συνολικά 16 τίτλων ATP, Σταν Βαβρίνκα.

Γνωστός για το πιο δυναμικό και συνάμα ντελικάτο του backhand με το ένα χέρι, ο Ελβετός πρώην Νο.3 του κόσμου συνεχίζει να ενθουσιάζει το κοινό με το πάθος και την ακρίβειά του. Ο Βαβρίνκα αντιμετωπίζει τον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:00.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 14:00 με το παιχνίδι του Νταμίρ Τζουμχούρ κόντρα στον Τζέικομπ Φίρνλεϊ, ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο αγώνας του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς με τον Καμίλ Μάιχζρακ. Πρεμιέρα κάνει τη Δευτέρα, τόσο ο Λάσλο Τζέρε, όσο κι ο Ρέιλι Οπέλκα.

Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.

Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας του Hellenic Championship ATP 250

HELLENIC CHAMPIONSHIP ATP 250 DAY 3

Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας του Hellenic Championship ATP 250

