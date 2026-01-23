Εθνική Πόλο: Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου στο Βελιγράδι

Οι Έλληνες πολίστες πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καμάρωσαν και γεμάτοι περηφάνια έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο.

Newsbomb

Εθνική Πόλο: Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου στο Βελιγράδι
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική ομάδα της υδατοσφαίρισης κοντράρεται με την Ουγγαρία για τον πρώτο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ μετάλλιο στη διοργάνωση και αντιμετωπίζει την πιο επιτυχημένη χώρα του θεσμού.

Πριν το πρώτο σπριντ στην πισίνα, οι διεθνείς έψαλλαν γεμάτοι περηφάνια τον Εθνικό Ύμνο.

Ο αρχηγός της Εθνικής, Ντίνος Γενηδουνιάς, έκανε ομιλία στους συμπαίκτες του πριν αρχίσει ο ημιτελικός:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:41ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση για τον πρώην υπουργό

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Ryan Wedding, πρώην Ολυμπιονίκης του snowboard που διακινούσε ναρκωτικά

18:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Πόλο: Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου στο Βελιγράδι

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πώς θα δηλώσετε τις ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και ΙΧ

18:15WHAT THE FACT

Τα viral γυαλιά του Μακρόν εκτόξευσαν τη μετοχή της εταιρείας κατασκευής τους στο Μιλάνο

18:08LIFESTYLE

«Βάλε τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου»: Ο DJ του γάμου μιλά για τον χορό Μπρούκλιν-Βικτόρια Μπέκαμ και τα δάκρυα της Νίκολα Πελτζ

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Xανιά: Εργάτης χτυπήθηκε από κεραυνό στην Παλαιόχωρα

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 13χρονης – Συνελήφθησαν 3 νεαροί για αρπαγή ανηλίκου

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Σκύλος επιτέθηκε σε Δημοτικούς Αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου

17:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ στους φιλάθλους της: «Προστατεύουμε την ομάδα και την έδρα μας»

17:45LIFESTYLE

Υποψηφιότητες Όσκαρ 2026: Ένα plot twist από την αρχή μέχρι το τέλος με ηχηρές απουσίες

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι

17:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Ελλάδα - Ουγγαρία: Ο ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο

17:43ΚΟΣΜΟΣ

«Θα καθορίσουμε τη στάση μας επί τόπου» – Οι διάλογοι Ζελένσκι με την ουκρανική αντιπροσωπεία πριν από την τριμερή συνάντηση

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πτολεμαΐδα: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμό 19χρονου

17:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Παπαθανάσης: Περιοδεία στο Αγρίνιο με τον Κώστα Σκρέκα και τον Στέλιο Κονταδάκη – Επαφές με Δήμο, Επιμελητήριο και επιχειρήσεις.

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Φοβάμαι να πω ποιος μου έδωσε τα κινητά και τα κλειδιά του σκούτερ», λέει ο 22χρονος

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικό έγγραφο του Politico: Αυτό είναι το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Θανάση Παπαθανάση – Θανάση Κοντογεώργη: Επικαιροποίηση και επόμενα βήματα για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έστησαν παγίδα σε 30χρονο από ψεύτικο προφίλ ανήλικης - Τον ξυλοκόπησαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 13χρονης – Συνελήφθησαν 3 νεαροί για αρπαγή ανηλίκου

17:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Ελλάδα - Ουγγαρία: Ο ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο

17:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως καταρρίφθηκε το ελικόπτερο: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

16:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πυρά» δικηγόρων για την «κατά παραγγελία» διάταξη Φλωρίδη υπέρ Κεφαλογιάννη

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Καρατζαφέρης – Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης του: «Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου, φίλησέ μου τη μαμά»

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσακώθηκαν Παγώνη - Καλλιακμάνης για την κακοκαιρία: «Εσύ έχεις λεφτά να φτιάξεις το σπίτι σου»

18:08LIFESTYLE

«Βάλε τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου»: Ο DJ του γάμου μιλά για τον χορό Μπρούκλιν-Βικτόρια Μπέκαμ και τα δάκρυα της Νίκολα Πελτζ

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Είχε αφήσει μία τσάντα με δύο τρία πράγματα στην κόρη μου», λέει πατέρας συμμαθήτριας της 16χρονης

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο «αντίο» στον Valentino: Συγκίνηση στην κηδεία του «τελευταίου αυτοκράτορα» της μόδας

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Φοβάμαι να πω ποιος μου έδωσε τα κινητά και τα κλειδιά του σκούτερ», λέει ο 22χρονος

10:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Ξεκινά η καταβολή τους την επόμενη εβδομάδα - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ