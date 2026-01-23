Εθνική Πόλο: Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου στο Βελιγράδι
Οι Έλληνες πολίστες πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καμάρωσαν και γεμάτοι περηφάνια έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Εθνική ομάδα της υδατοσφαίρισης κοντράρεται με την Ουγγαρία για τον πρώτο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ μετάλλιο στη διοργάνωση και αντιμετωπίζει την πιο επιτυχημένη χώρα του θεσμού.
Πριν το πρώτο σπριντ στην πισίνα, οι διεθνείς έψαλλαν γεμάτοι περηφάνια τον Εθνικό Ύμνο.
Ο αρχηγός της Εθνικής, Ντίνος Γενηδουνιάς, έκανε ομιλία στους συμπαίκτες του πριν αρχίσει ο ημιτελικός:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Εθνική Πόλο: Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου στο Βελιγράδι
18:15 ∙ WHAT THE FACT
Τα viral γυαλιά του Μακρόν εκτόξευσαν τη μετοχή της εταιρείας κατασκευής τους στο Μιλάνο
18:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Xανιά: Εργάτης χτυπήθηκε από κεραυνό στην Παλαιόχωρα
17:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ