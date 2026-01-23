Εθνική Πόλο: Απέναντι στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε από την Ουγγαρία με 15-12 και έτσι έχασε την ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου. Όμως ο στόχος παραμένει και δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση μεταλλίου, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Αντίπαλος της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου στον αγώνα της 3ης θέσης, θα είναι η Ιταλία. Στον άλλο ημιτελικό, η Σερβία επικράτησε των Ιταλών με 17-13 και οι διοργανωτές πήραν το εισιτήριο για τον τελικό κόντρα στην Ουγγαρία.

Η Ελλάδα θα παίξει με την Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο. Ο αγώνας με την ομάδα του Σάντρο Καμπάνια θα διεξαχθεί την Κυριακή (25/1) στις 18:00. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, την περασμένη Δευτέρα (19/1), με τη γαλανόλευκη να επικρατεί 15-13.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-4, 6-3, 2-3

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Στρ. Ράσοβιτς 4, Λάζιτς 2, Βίτσο 2, Τσουκ, Ν. Γιάκσιτς, Ντέντοβιτς, Β. Ράσοβιτς, Μαρτίνοβιτς

ΙΤΑΛΙΑ: Φερέρο 3, Ιόκι Γκράτα 3, Κοντέμι 3, Ντι Σόμα, Τζιανάτσα, Μπρούνι, Μπαλτζαρίνι