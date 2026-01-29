Challenge Cup Γυναικών: Άνετο 3-0 του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα και φουλ για ημιτελικά

Εντυπωσιακή εμφάνιση για το βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού! Οι «πράσινες» στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Challenge Cup γυναικών, έκαναν… περίπατο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Επικρατώντας με 3-0 σετ.

Έτσι, το «τριφύλλι» ψάχνει δύο σετ στον αγώνα ρεβάνς, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «πράσινες» ξεκίνησαν πολύ δυνατά στο πρώτο σετ κι άρχισαν να «χτίζουν» μία μικρή διαφορά με το πέρασμα της Μπένετ και δύο σερί πόντους της Παπαγεωργίου (9-5), φτάνοντας με άνεση στο 25-19.

Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και στο δεύτερο σετ με της Χατζηευστρατιάδου και Μπένετ να επιτίθενται από παντού και να μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο το προβάδισμα του «τριφυλλιού» που έφτασαν στο 20-12 με μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου, για να «τελειώσει» το σετ με το χαμένο σερβίς της Ομπούτσινα για το «πράσινο» 25-16 και το 2-0.

Στο τρίτο σετ οι Σέρβες άρχισαν να πιέζουν περισσότερο από το σερβίς και να ανεβάζουν στροφές στο μπλοκ, με αποτέλεσμα να πάρουν εξαρχής ένα πολύ δυνατό προβάδισμα με 1-7. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, αντέδρασε εξαιρετικά κι όχι μόνο άρχισε να «ψαλιδίζει» τη διαφορά, αλλά πέρασε και μπροστά, χάρις στις Χατζηευστρατιάδου, Μπένετ και Γουάιτ, φτάνοντας στο 10-8. Ο Ερυθρός Αστέρας ισοφάρισε με το μπλοκ-άουτ της Στάνκοβιτς (10-10), όμως οι «πράσινες» άρχισαν να απλώνουν ξανά την κλάση τους και την ποιότητά τους μέσα στο τερέν, παίρνοντας «κεφάλι» με 16-13 και 19-14 με σερί πόντους της Χατζηευστρατιάδου. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε τη διαφορά στο 22-17, με τις φιλοξενούμενες να μειώνουν σε 22-20 και να οδηγούν σε τάιμ-άουτ τον Αλεσάντρο Κιαπίνι. Μετά τις τελικές οδηγίες οι «πράσινες» επανήλθαν πολύ πιο δυναμικά και «τελείωσαν» το ματς με την άουτ επίθεση της Μάρκοβιτς που έκλεισε το σετ στο 25-21 και στο 3-0 σετ.

Τα σετ: 25-19, 25-16, 25-21